Nenávist kvůli dětskému obrázku. Kreslený černoch rozlítil příbuzného školáka

Chomutovské pedagožce chodí vulgární a výhrůžné maily. Ředitelka školy podala trestní oznámení.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Z nevinného školního zadání se stal hon na čarodějnice. Když učitelka chomutovské školy ve Školní ulici uložila prvňákům, aby nakreslili kamaráda, netušila, co z toho vzejde. Jeden z chlapců nakreslil černocha, Asiatku a bělošku, čehož se chopil dezinformační web Aeronet a vydal článek o údajné nebezpečné indoktrinaci nejmladších žáků multikulturalismem. Podnět mu zaslal strýc prvňáčka. Vzbouřené diskuse pod sdíleným článkem a především pak nepřátelské reakce z řad veřejnosti školu dovedly k tomu, že podala trestní oznámení.

„V úterý jsem podala trestní oznámení na neznámého pachatele,“ potvrdila ředitelka školy Vlasta Marková. „K mailům, jež přišly, bych se nerada vyjadřovala, je to nepříjemné. Děsí mě, že se lidé na sítích, a nejen tam, vyjadřují, aniž by znali souvislosti,“ doplnila.

Co se vlastně stalo? V pátek zveřejnil Aeronet článek, kde tvrdí, že učitelka dětem zadala, aby nakreslily děti cizí rasy. „Učitelka zaúkolovala prvňáčky kreslením multikulťáků, indoktrinace nejzranitelnějších malých dětí probíhá v ČR zběsilým tempem,“ píše server.

Část hlavní strany webu Aeronet.cz, kde je k vidění i článek o chomutovské škole. Zdroj: reprofoto

Vše odstartoval dopis, který redakci poslal strýc prvňáčka podepsaný jako Vlastimil. Jeho příjmení redakce nezveřejnila, údajně kvůli bezpečnosti jeho rodiny. „Můj synovec namaloval 42letého černocha, 18letou bělošku a hned na kraji to malé růžové je 7letá Asiatka. Sestře, která byla u toho, jsem řekl, že se mi to nelíbí, a že to považuji za výchovu k multikulturalismu,“ napsal Vlastimil.

Vlastimil v dopise dále rozvíjel myšlenku, zda se příště dočkáme propagandy islámské ideologie. Článek, kde jsou škola i učitelka plně jmenovány, je na sítích hojně sdílený a diskutovaný, přičemž názory jsou často vyostřené. Jen na facebookových stránkách Pro Chomutováky je diskuze se zhruba třemi sty vlákny. Text ale koluje po celé republice.

Ostré útoky

Zvlášť ostře se vyjadřovali pisatelé v mailech, které poslali přímo do školy. Podle ředitelky byly vulgární až vyhrožující a v učitelce, kterou napadaly, vzbudily strach. „Přitom jediné, co bylo v článku skutečně pravdivé, je jen jméno učitelky,“ poznamenala ředitelka Marková. „Tématem na hodině bylo kamarádství, protože nezáleží na tom, jak kamarád vypadá, ale jaký je. Zadání znělo: nakresli kamaráda, ať je malý, velký, bílý nebo zelený. Všichni jsou si rovni,“ doplnila ředitelka.

Učitelka se námětem zabývala, protože se na ni obrátili rodiče jednoho z dětí s tím, že se mu spolužáci ve třídě smějí kvůli vzrůstu. Chtěla věc vyřešit hravou formou, ne nařizováním. Když se v hodině bavili o rozdílech mezi lidmi, přišla řeč i na tatínka jednoho z dětí, který je afroameričan, což se podle ředitelky mohlo promítnout do obrázku dětí.

Za prací učitelky, která úlohu zadala v rámci hodiny člověk a svět, ředitelka Vlasta Marková stojí. Současně také dodává, že vedle toho je ale multikulturní výchova, která učí o národnostech a rasách, jedním z okruhů v rámci vzdělávacího programu daného ministerstvem školství.

Chomutovská policie ve středu 21. března Deníku potvrdila, že od ředitelky školy převzala trestní oznámení. „V současnosti ho prověřujeme,“ doplnila policejní mluvčí Marie Pivková.

Vadila i fotka z teplické školy

Rasistickou kampaň proti pedagogům zažila v minulých měsících také teplická ZŠ Plynárenská, a to kvůli fotografii jedné z tamních prvních tříd. Jsou na ní děti různých národností, což popudilo tuzemské xenofoby. Na sociálních sítích na zástupce školy vulgárně útočili, také tento případ šetří policie.