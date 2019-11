Situace, kdy premiér nemůže položit bez kontroverzí květiny ve státní svátek na Národní třídě, není normální, řekl dnes právě na této ulici předseda ODS Petr Fiala. Premiér Andrej Babiš (ANO) by tak měl podle něj přemýšlet, proč vyvolává u lidí odpor. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dodal, že demokracie je v poslední době v ČR v ohrožení.

Předseda ODS Petr Fiala a další představitelé strany položili květiny a zapálili svíčky 17. listopadu 2019 u pamětní desky na Národní třídě v Praze při příležitosti 30. výročí sametové revoluce | Foto: ČTK

Premiéra Andreje Babiše (ANO) ráno na Národní třídě lidé vypískali. "Velice si vážím, jak nás tady lidé přijali a cítím to jako závazek. Situace není normální, není normální, aby na velký státní svátek nemohl prezident a premiér položit květiny na Národní třídu, aniž by to vyvolalo obrovské společenské kontroverze a myslím, že by prezident i premiér měli přemýšlet nad svými kroky a svým jednáním a proč vyvolávají takový odpor občanů," řekl Fiala.