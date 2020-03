Podle psychologa Adama Suchého je právě strategie brát věci s nadhledem něco, co dokáže lidi v zoufalé situaci povzbudit a vytáhnout ze splínu.

„Pověstný český humor zabírá. Jistě víte, že emocemi můžeme nakazit druhé. Když to jde těmi špatnými, jde to i těmi dobrými. Máte-li někoho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem,“ vzkazuje psycholog.

Lidé by podle něj měli čas naplnit doháněním restů a věcí, na které ho dlouho neměli, nebo zkusit pomáhat druhým, protože to vyplavuje hormony, jež zodpovídají za dobré pocity a lepší náladu.

Máte i vy nějaké své vtipy na korionavirus a roušky? Pošlete nám je na mail michaela.dupalova@vlmedia.cz a my je zařadíme do galerie.

* Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry… Nemohla by i vláda?



* Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 16 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň se k vám nikdo nepřiblíží.



* Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dobrými názory.



* Dřív jsem kašláním skrýval prdění. Dnes prděním skrývám kašlání.



* To jsem zvědavý, jestli i nadále bude Česká pošta tvrdit, že nikdo nebyl doma.



* Osmdesát tisíc lidí se nakazilo koronavirem a celý svět chce nosit roušky. Ale 40 milionů lidí má HIV a nikdo nechce nosit kondom.