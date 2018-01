Praha v hlavní roli. Nerozhodnutí voliči v metropoli pomohli Zemanovi

Seriál Příběhy pamětníků skrze autentická vyprávění připomíná historické události a osobnosti 20. století. V dnešním díle připomeneme zpěváka a hudebníka, zakladatele kapely Framus Five Michala Prokopa. V druhé polovině 60. let dosáhl slávy, kterou nezastavila ani začínající normalizace. Počátek pádu nastal v 70. letech, kdy se členové Framus Five rozešli a Michal Prokop přešel na pop music.