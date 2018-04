Nerušit, vládneme. Poslanci uzavírají jednání před veřejností

Sněmovna řeší nebývalý problém: poslanci některých výborů se začali zavírat před veřejností. Lidi se opakovaně nedostali například na jednání zdravotního výboru nebo některých jeho podvýborů. Doposud přitom bylo běžnou praxí, že měli voliči na jednání dveře otevřené. Výjimku tvořila jen zasedání, na kterých se řešila obrana a bezpečnost státu.

„Dřív jsem chodíval na jednání výboru pravidelně. Ve zdravotnictví se pohybuji celý život, takže mě novinky zajímají. To, že by mě někdy dovnitř nevpustili, se mi nikdy dřív nestalo. To platilo i pro podvýbory,“ vzpomíná prošedivělý důchodce. Nyní ale bezradně přešlapuje před recepcí. Na jednání se nedostal. Prý už poněkolikáté. Budovu spolu s ním opouštějí i novináři

a pár odborníků.

Omezení demokracie

Jednání poslanců, kteří se věnují zdravotnictví, se od prosince loňského roku uzavřelo už několikrát. Neveřejné bylo i to poslední, které se konalo v pondělí. „Co se to asi peklo včera na jednání Výboru pro zdravotnictví, že jeho předsedkyně, paní poslankyně Adámková (ANO), nechala navzdory tomu, že je jednání veřejné, novináře vykázat?“ objevilo se hned druhý den na Facebooku Jiřího Zimoly (ČSSD).

Novou praxi zkritizovali i exposlanci Jiří Skalický (TOP 09) a Ludvík Hovorka (KDU--ČSL). „Za nás byla jednání výborů i podvýborů vždy otevřená,“ řekl Skalický.

Podle Marka Zelenky z protikorupční organizace Oživení je každé omezení přístupu veřejnosti k voleným zastupitelským orgánům „dílčím omezením demokracie“. Mělo by být proto řádně odůvodněno. A Tereza Krištofová z Rekonstrukce státu podotkla, že transparentní přijímání zákonů je jedním z hlavních prvků veřejné kontroly. Je proto „žádoucí, aby veřejnost měla přístup na jednání výborů a mohla tak získat přehled o diskuzi o projednávaných zákonech“.

Šéfka výboru Věra Adámková (ANO) ale důvod pro uzavřené jednání neuvedla. Odvolala se jen na znění zákona, podle kterého jsou schůze výborů veřejné, pokud se poslanci neusnesou jinak. Na jednání podvýborů veřejnost nemusí být vpouštěna.