Nerušte nemocnice. Přibude pětina pacientů, tvrdí analytik

/INFOGRAFIKA/ Škrty v nemocnicích? Pro ty není v Česku vůbec žádný prostor, domnívá se šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Reaguje tak na vyjádření potenciálních ministrů nové vlády, kteří by chtěli počty nemocničních lůžek omezovat. Podle Duška by to byla chyba. Během dvou desetiletí totiž nabobtnají počty pacientů nejméně o pětinu – kvůli stárnutí populace.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Pro jakékoliv omezování nemocniční péče bych vůbec nehoroval, není pro ni absolutně prostor. Podle našich prognóz totiž narostou jen počty pacientů s rakovinou v dalších dvou dekádách o dvacet procent,“ řekl Deníku Dušek. Podobně to podle něj bude vypadat i s cukrovkou nebo dalšími chronickými chorobami – tedy neduhy, které se vážou hlavně na vyšší věk pacienta. Česká populace totiž stárne – například počty lidí nad 85 let vzrostly během jednoho jediného roku o 6,5 tisíce. S vyšším věkem lidí přitom přibývá i jejich zdravotních problémů. Například s rakovinou se podle Duška léčí nejčastěji právě muži nad pětašedesát let – takových pacientů je asi šedesáti procent. „Ženy trpí onkologickými nemocemi ve věku pětapadesát a více let,“ doplňuje Dušek. S věkem roste také riziko demence a Alzheimerovy choroby. „S poškozenými mozkovými buňkami má problémy každý dvacátý senior nad pětašedesát let. U osmdesátníků je to dokonce u každého pátého člověka," souhlasí vedoucí pražského Gerontologického centra Iva Holmerová. ČTĚTE TAKÉ: Amalgámové plomby? Od příštího roku jen pro některé Senioři jsou také nejpočetnějšími pacienty, pokud jde třeba o tuberkulózu. „Podle našich statistik se největší množství pacientů s touto chorobou vyskytuje ve věkové kategorii pětasedmdesát let a více,“ připomíná šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zatímco tedy třicátníků si jde lehnout do nemocnice jen asi 14 tisíc ze sta tisíc obyvatel, u šedesátníků už je toto číslo dvojnásobné. U osmdesátníků je pak hospitalizovaných skoro 69 tisíc ze sta tisíc obyvatel. „Pokud počty nemocničních lůžek skutečně seškrtáme, kde se budou tito lidé léčit? Zrušit špitál, to je velmi jednoduché. Vybudovat ale na jeho místě nové funkční zařízení, to už zvládne málokdo,“ varuje kritiky současné nemocniční sítě Dušek. O rušení nemocnic přitom před volbami mluvila část potenciálních ministrů zdravotnictví. Zmiňovali to například zástupci ANO či ODS. Podporovaly je i zdravotní pojišťovny. Nemocniční síť je podle nich příliš přebujelá a dvacet procent lůžek je dlouhodobě nevyužitých. ČTĚTE TAKÉ: Fakultka v Šantovce "půjčí" lidem robota, který umí šetrně operovat „Zanedlouho se nám ale nabídne jedinečná příležitost, jak celý problém vyřešit. V prosinci příštího roku končí všem lůžkovým zařízením rámcové smlouvy s pojišťovnami. S tím lze velmi dobře pracovat,“ naznačil, jak počet nemocnic brzy snížit, například náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk. Pojišťovny podle něj budou moci s některými nemocnicemi nepodepsat další spolupráci. O tom, která zařízení zaniknou, už má dokonce naprosto konkrétní představu. „Přihlížet by se mělo například k tomu, kolik určitých výkonů nemocnice provede,“ přiblížil své plány Honěk. Čím častěji se totiž lékaři určitým problémem zabývají, tím lépe ho podle něj dovedou vyřešit. ČTĚTE TAKÉ: Nové léky nejen na srdce. Čekání na ně bude ještě delší

Autor: Veronika Rodriguez