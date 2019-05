Tím je řečeno, že žalobci jsou lidmi, kteří sedí na hodně horkých židlích. Platí to především o postu nejvyššího státního zástupce, jehož může vláda na návrh ministra spravedlnosti kdykoli odvolat bez udání důvodu.

Pospíšilova agenda

To chtěl změnit bývalý šéf justice za ODS Jiří Pospíšil (nyní TOP 09), který vypracoval zákon o státním zastupitelství, s nímž se ztotožnili všichni klíčoví aktéři. Obsahoval omezené funkční období nejvyššího žalobce a hlavně jeho odvolání jen na základě kárného řízení. Tuto předlohu ale o rok později členka Rusnokovy úřednické vlády Marie Benešová stáhla.

TOP 09 a STAN nyní přicházejí s útlou novelou, kterou Pospíšilova strana předložila už loni. Navrhuje v ní, aby vláda jmenovala nejvyššího státního zástupce na desetileté funkční období, jež by se nemohlo opakovat. Vrchní, krajští a okresní státní zástupci by byli jmenování na sedm let.

„Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce před uplynutím dané doby pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení,“ píše se v předloze. Jak upozornil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, klíčové je znění přechodných ustanovení, podle nichž by se funkční období vedoucích státních zástupců, kteří začali vykonávat svou funkci v letech 2010 až 2019, začalo započítávat den po nabytí účinnosti novely.

To znamená, že Pavel Zeman, Lenka Bradáčová i Ivo Ištvan by sloužili dalších deset, respektive sedm let. „Jde o ochranu žalobců před atakem vlády vedené trestně stíhaným premiérem,“ dodal Pospíšil. Návrh v podstatě kopíruje platnou úpravu pro jmenování soudních funkcionářů i způsob jejich odvolání.

Šéf STAN Vít Rakušan zdůraznil, že nutnou reformu justice urychlila náhlá výměna na postu ministra spravedlnosti, která přišla těsně po návrhu policie na obžalobu Andreje Babiše, o němž bude rozhodovat státní zástupce Jaroslav Šaroch. „Občané na náměstích politiky vyzývají, aby konali. My předkládáme konkrétní návrh, který vychází vstříc sedmibodovému požadavku protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu,“ uvedl Rakušan.

Zatím bez podpory

Za dva týdny předkladatelé nezískali pod svou předlohu žádný další podpis. Marek Benda (ODS) míní, že „společenské problémy se nemají řešit ukvapenými změnami legislativy“.

Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Deníku sdělil, že podle jeho hlubokého přesvědčení „musí s posílením ochrany státních zástupců přijít vláda, aby potvrdila, že nemá zájem dělat ve vedení soustavy státního zastupitelství personální změny“.

Jeho pirátský kolega Jakub Michálek se odvolává na svůj slib, že na 23. května svolá kulatý stůl, kde chce probrat návrh, který připravuje Rekonstrukce státu. „Díky jednoduchosti bude mít mnohem větší šanci na schválení. Proto jsme se zatím k návrhu TOP 09 nepřipojili, ačkoli ten základní směr podporujeme,“ ujistil Michálek.