Spisovný jazyk je předmětem kodifikace (slovníky vydávané Ústavem pro jazyk český, Pravidla českého pravopisu apod.), je jazykem oficiálním, má aspekt prestiže a reprezentativnosti. Je to jazyk, který se učí ve školách. Všechno ostatní je nespisovné. Dnes se pro spisovný jazyk razí pojem „standard“ a pro nespisovný „substandard“.

Ta předpona „sub“ naznačuje, že jde o jazyk, který je „pod“ jazykem spisovným. I samotný spisovný jazyk lze „rozvrstvit“ například na jazyk knižní, neutrální a hovorový – ten poslední již má „mírný“ stupeň nespisovnosti.

Pod hovorovou vrstvou pak leží skutečný substandard. Před některými lidmi si dáme záležet, abychom řekli „děkuji“, ale většinou vystačíme s běžným „děkuju“. Poděkovat slovem „díky“ nebo „dík“ je o další stupínek níž a ještě níže je např. „děkan“ nebo „ď“. Toto je podle Jana Huga, hlavního editora Slovníku nespisovné češtiny, jakýsi gradient nespisovnosti.

„Hlavním předmětem našeho sběratelského zájmu jsou však oblasti jazyka definované určitou skupinou lidí – ať spojených určitou činností (profesní a další slangy, v případě podsvětí se hovoří o argotu), či regionem (nářečí).

Každá oblast má svůj slang

Svůj slang má téměř každá oblast lidské činnosti – a zajímavé je, kolik slov má různý význam podle kontextu. Například čokoláda – pro elektrikáře svorkovnice, pro hudebníky xylofon a mezi uživateli drog hašiš," říká Hugo.

K nejstarším nespisovným výrazům v českém argotu patří slovo „prachy“, to se ve formě „prach“ objevuje již v tzv. smolných knihách z konce 16. století (záznamy výslechů na mučidlech). Podobně např. „sedět“ (být ve vězení) nebo „kosa“ (nůž), které se ve formě „zákos“ dodnes používá ve vězeňské mluvě (také někoho zakosit) – ty všechny se užívají již přes 400 let.

A nejmladší výrazy? „Těch získaných v posledních letech je spousta, napadá mne – vietnamská polévka pho. Pracuji kousek od tržnice SAPA a jednoho známého nedávno překvapilo, že jsem tam ‚na fóčko‘ ještě nikdy nezašel,“ dodává Hugo.

Traduje se, že za minulého režimu bylo studium slangu potíráno. Spíše se ale nepodporovalo. „Když procházíte časopis Naše řeč, tak s výjimkou první poloviny 50. let je nespisovná čeština stálým předmětem zájmu českých lingvistů. Nevím, zda nespisovná čeština nyní prožívá zlatý věk, ale každopádně se dostává stále běžněji do veřejného prostoru, je využívána v reklamě nebo třeba v názvu komerčních webových stránek (nepaster, nákupka, životko),“ vyjmenovává odborník s tím, že zajímavým jevem jsou nespisovné výrazy „druhého řádu“ – například vedle již zavedeného, byť stále nespisovného „jarňáky“ se užívá také dále zkrácený výraz „jarky“. A mění se postavení nářečí, není již vnímáno jako nešvar, ale stává se výrazem regionální identity.

Slova, která jsou „in“ a „out“

I nespisovná čeština se vyvíjí a řada nespisovných slov má jen omezenou životnost. Často žijí v určité generaci a s ní pak vymírají. Jiná mizí v důsledku změn společenských či technologických, například vojenský slang spojený se základní vojenskou službou. Pomalu mizí řada dříve běžných germanismů a rovněž slov ruského původu spojených s minulým režimem.

„Některá slova jsou jen módní a logicky pak z módy vyjdou – dnes už se neříká ‚normálka‘, to bývalo v době mého mládí slyšet stále. Některá slova pak změní svůj hlavní význam, kdysi byl ‚autobusák‘ řidič autobusu, avšak již od 90. let si ‚na autobusáku‘ dáváme spicha – jde totiž o autobusové nádraží,“ vysvětluje Jan Hugo.

Malý slovníček nespisovné češtiny



bejbydlo – malé dítě, miminko

centrálmolkeraj – vulg. ženská ňadra

čabajka – doprav. kloubový autobus zn. Ikarus

extrovka – mimoděložní těhotenství

fikny – nůžky

chmelivo – pivo

jógr – lest, podraz

lepnót – brněn. zaplatit

mačkat – hrát automaty

nevšímák – nezájem

rolmopsl – zavináč (potravina)

samodržky – punčochy s přilnavým okrajem

top strop – nejlepší, nejúžasnější

žužlina – tlustý kus masa, který se nedá dobře požvýkat



Zdroj: Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf 2020

Mnoho nových nespisovných výrazů přinášejí sociální sítě a nové technologie. Naprostá většina z nich pochází z angličtiny, ale například samo označení sociálních sítí „socky“ nelze považovat za anglicismus, slovo sociální je v češtině ukotveno po mnoho generací a je přejato přímo z latiny. Také řada zkratek spojených s mobilní komunikací a chatováním je ryze českých – jj (jo, jo), pže (protože), njn (no jo, no), nz (není zač) a řada dalších.

Současný Slovník nespisovné češtiny obsahuje 19 tisíc hesel. Nevyhýbá se ani vulgarismům. Jeho autor zastává názor, že je používá většina z nás a střídmě použité jsou kořením jazyka. „Vysoká frekvence užívání vulgarismů byla typická pro vojenskou mluvu a charakterizuje také např. mluvu vězeňskou. Někdo užívá vulgarismy v každé druhé větě – obvykle ze zvyku, či spíš ze zlozvyku. Vulgarismy se také užívají k zastrašování, ale častěji spíš k zakrývání slabosti či komplexu méněcennosti.“

Podle Jana Huga také používáme vulgarismy více, než bylo běžné třeba v minulém století: „Více se dostávají do veřejného prostoru. Nápadným jevem je snížení bariéry užívání vulgarismů u žen. Je běžné slyšet skupinu dobře oblečených mladých manažerek u baru, jejichž mluva se od řeči mých ‚bigošů‘ na vojně před 40 lety liší často jen zvonivými hlasy. Nebo maminky s kočárky – tedy jen dokud jsou děti hodně malé, pak zvonivé vulgarismy vystřídají medové zdrobněliny.“

Čeština se neustále vyvíjí, a tak se některé dříve nespisovné výrazy přesouvají do jazyka spisovného. „Když jsme začínali sbírat slangové výrazy, byla ještě ‚kšiltovka‘ nespisovným výrazem, správné označení tehdy bylo ‚čepice se štítkem‘ (on totiž i ‚kšilt‘ býval nespisovný, jde o germanismus, německy ‚Geschild‘ je onen štítek). Dnes byste si pod tímto názvem kšiltovku stěží objednali v kterémkoli e-shopu,“ uzavírá odborník na nespisovnou češtinu.

Hlavní editor Slovníku nespisovné češtiny Jan Hugo:

Brněnská mluva byla pro pražské dítě fascinující

Kde pramení váš zájem o nespisovnou češtinu?

Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal na rozhraní ortodoxní spisovnosti a inspirativního prostředí slangu a nářečí. Máma pracovala jako odborná redaktorka a spisovnost pro ni byla zákon (dodnes mě opraví, kdykoli řeknu „mohli bysme“ místo „mohli bychom“). Pocházela z Brna a já jsem u svých brněnských prarodičů trávil hodně času. Brněnská mluva byla pro pražské dítě naprosto fascinující. S dědečkem jsem v létě chodíval na Riviéru (oblíbené brněnské koupaliště), dědeček vždy uplaval svých pár kilometrů v řece a pak šel hrát šachy se svými vrstevníky, z nichž někteří mluvili jazykem, který zněl brněnsky, ale obsahoval pro mne zcela nesrozumitelná slova. Dědeček mne naučil slušně německy, učil mne i latinu a probudil ve mně celoživotní zájem o etymologii… Velkou inspirací byla vojna, kde jsem jako lékař sice strávil jen rok, ale právě zde jsem (kromě vojenského slangu) objevil také vězeňskou mluvu a s překvapením si uvědomil příbuznost s argotickou vrstvou mluvy brněnské.

Zdroj: Slovník nespisovné češtiny, MaxdorfSlovník nespisovné češtiny jste nenapsal sám, je to kolektivní dílo. Jak probíhá takové kolektivní tvoření?

Fakt, že jde o kolektivní dílo, je u slovníku tohoto druhu asi to nejpodstatnější. Mám štěstí, že se mi v průběhu let podařilo kolem nespisovné češtiny shromáždit větší počet lidí, které slang baví. Ale pak je ještě jedna důležitá věc: musíte být zvyklý si zaslechnuté výrazy co nejdřív poznamenat, nebo ještě lépe namluvit do diktafonu. Musíte si poznamenávat i to, o čem jste téměř na 100 procent přesvědčený, že ve slovníku už dávno musí být. Často jsme překvapeni, že i některý běžný slangový výraz ve slovníku chybí.

Jaká je nejběžnější cesta, kterou se slova dostávala do vašeho slovníku?

Zpočátku jsem si zapisoval zaslechnutá slova a dopisoval jsem k nim etymologii. Tehdy jsem ovšem o slovníku jako knize ani ve snu neuvažoval, byl jsem vždy povahou sběratel, po dědečkovi, ten byl zanícený filatelista. Brzy jsem pro sbírání slangu získal kamarády, hodně jsme sbírali po hospodách. Zlom pak nastal, když jsme začali získávat spolupracovníky z různých profesí, ti byli obvykle schopni „svůj slang“ sypat z rukávu. Řemeslníci, stavaři, technici, sportovci, motorkáři a další. Můj bratr je hudebník, ten pro nás získal řadu lidí z umělecké branže. Důležitým zdrojem jsou policisté, ti ovládají jak svůj vlastní slang, tak výrazy používané na opačné straně zákona. Zařazení literárních zdrojů dává slovníku další rozměr, je vidět, kolik prastarých výrazů stále žije, byť třeba v mírné hláskové obměně. Bezdomovec třeba řekne „vymandelil jsem dvacku“ – již před sto lety se říkalo „mangelit“. A kolik slov, která mladí lidé vnímají jako módní, jsou v českém nespisovném jazyce již od 19. století – dylina, frédo, chálka a spousta dalších.