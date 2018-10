Nestřílejte medvěda, vyzývají petice. Pomoc nabízejí ZOO

/HLASUJTE V ANKETĚ/ Internetové petice za záchranu medvěda z Valašska podpořily tisíce lidí z celé republiky. Medvědovi, který se toulá po Valašsku a na svědomí má řadu domácích zvířat a další škody, svitla naděje. Odstřel zvířete, o nějž v pondělí požádal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, možná nebude nutný.

O šelmu se mohou na přechodnou dobu postarat v záchranné stanici pro zvířata v Rozovech u Temelína, která spadá pod ZOO Hluboká. Pomoc s odborným uspáním medvěda zase nabízí ZOO Tábor.

Na podporu záchrany zvířete se také na internetu objevilo několik petic. Za jediný den pod ně jméno symbolicky připojily tisíce lidí. Tu nejúspěšnější jich do úterní sedmnácté hodiny „podepsalo“ čtrnáct tisíc. Podle hejtmana Jiřího Čunka to ale není důvod ukončit řízení o povolení odstřelu medvěda.

„Já ty lidi chápu, ale oni nemají zodpovědnost za to, že medvěd někoho zabije,“ reagoval.

Řízení o povolení odstřelu tedy běží dál. „Ale pokud se objeví možnost, že budeme moci medvěda někomu předat, pak samozřejmě upřednostníme jeho odchyt a předání,“ ujistil Čunek. Odstřel zvířete tak zatím není v řádu hodin ani dní aktuální.

Zoologické zahrady nabídly pomoc

Nabídku ZOO Hluboká a ZOO Tábor hejtman zaregistroval. Zatím neoficiálně. „Mám takové zprávy, ale ještě je nemám ověřené. Pokud se najde někdo, kdo by mohl medvěda převzít, určitě s ním budu jednat,“ uvedl v úterý odpoledne Jiří Čunek.

Podle vedení ZOO Tábor, která v úterý nabídla pomoc při odchytu medvěda z Valašska, by zabití zvířete bylo neospravedlnitelné.

„Jako zoologická zahrada i lidé se zdravým rozumem musíme proti odstřelu medvěda ostře vystoupit. Jsem velice pobouřen, že se o odstřelu nejen vážně uvažuje, ale že existují silné politické tlaky na urychlení tohoto barbarského činu. Příprava odstřelu za této situace je bez nadsázky srovnatelná s plánováním vraždy,“ nebral si servítky ředitel táborské ZOO Evžen Korec.

Zdůraznil, že návrhy na zabití medvěda jsou v rozporu se zákonem o ochraně přírody. Ten zabití kriticky ohroženého zvířete umožňuje jen v krajních případech, kdy medvěd přímo ohrožuje lidské životy, a zároveň jsou už vyčerpané všechny další možnosti – včetně odchytu.

Táborská ZOO nabídla, že na vlastní náklady zajistí odborné takzvané „naspání“ medvěda a služby svých odborníků či spolupracujících veterinářů ze Slovenska.

„Narkotizace tak velké šelmy není jednoduchá. Aby byla bezpečná, musí ji provést někdo zkušený, kdo už medvěda někdy uspával. Postaráme se také o následné naložení medvěda do bedny a jeho odvoz do prozatímního útočiště,“ navrhl Korec.

ZOO Tábor také pro medvěda hledá trvalé umístění. Podle Korce už oslovila zhruba tisícovku zoologických zahrad po celé Evropě. V záchranné stanici v Rozovech u Temelína, která se nabídla šelmu přijmout, totiž medvěd nemůže zůstat dlouho.

„Prostor pro medvěda máme, ale není to na trvalé držení. Je to pomoc v nouzi. Nabídli jsme v tuto chvíli dohodu, že může zůstat dva měsíce. Pak už se ale musí hledat místo jinde,“ uvedl Ivan Kubát ze ZOO Hluboká. Záchranná stanice je neveřejná, pro medvěda je vyčleněný prostor o velikosti dvou set čtverečních metrů. A jednoho medvěda už zde mají.

Ochránci bojují za medvěda

Zásadně proti odstřelu medvěda se staví i ochránci přírody na Valašsku. „Bylo by naprosto hanebné jej zastřelit bez toho, že bychom vyzkoušeli všechny možnosti pro jeho odchyt,“ řekl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody. Podle Orálka nelze garantovat, že medvěd nemůže napadnout člověka.

„Na druhou stranu ročně máme v republice tři tisíce lidí pokousaných od psů, minimálně tři desítky mají doživotní následky a ročně až tři lidé po útoku psa zemřou. A ještě jsem neslyšel, že by starosta nařídil hlásit rozhlasem varování před psy. Ale v případě medvěda se šíří hrůza a panika,“ srovnal Orálek.

Názory valašských chovatelů, kteří už měli s medvědem co dočinění, se v otázce odstřelu nebo záchrany zvířete různí. Na statku u Kuráňů v Jarcové řádil huňáč v polovině října. Způsobil škody přes deset tisíc.

„Byl u nás celkem třikrát, přistihli jsme ho při činu. Zabil čtyři ovce a pustil se i do slepic,“ líčila okamžiky, kdy z bezprostřední blízkosti sledovali s rodinou počínání nezvané návštěvy, Michaela Kuráňová.

Přesto není pro definitivní řešení. „Určitě nesouhlasíme, aby méďu odstřelili. Je to puboš, který sám neví, co se sebou. Viděli jsme ho ze dvou a půl metru. Nejeví známky agresivního chování. Když jsme směrem k němu hodili dělobuch, v klidu odešel,“ doplnila. Medvěd podle ní přišel ze slovenských Kysúc.

„Údajně mu tam říkali Šibal. Je to kriticky ohrožená šelma. Pokud se nevyzkouší jiná řešení, nevolila bych pušku. Co nejdříve by se měl odchytit, aby nikomu neublížil,“ dodala Michaela Kuráňová.

Naopak pro radikální řešení je stále Petr Januš ze Vsetína. Na usedlosti jeho rodičů v Července ve Vsetíně potrhala šelma před nedávnem několik koz. „Já mám přírodu rád a neublížil bych ani mouše. Ale toto není normální medvěd. Pokud je naučený přijít až k baráku, je to nebezpečné,“ prohlásil. Odstřel je podle něho jediné řešení.

„Odvézt ho dál, aby nepřišel, je nesmysl. Takový podivný kus se vždycky vrátí zpátky,“ dodal Januš.