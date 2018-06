Nešvary českých cyklistů: jezdí a umírají bez přileb. A když bourají, tak namol

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Alarmující je především počet nehod opilých cyklistů: loni zavinili přes šest stovek bouraček. A ve čtyřech stovkách případů nadýchali víc než 1,5 promile.

CyklistaFoto: MM

Nejezděte na kole bez přilby. Nejezděte na kole bez přilby. A pro jistou ještě jednou: Nejezděte na kole bez přilby. Experti na bezpečnost silničního provozu opakují tuto větu cyklistům stále dokola. Ale je to marné. Je to marné. Je to marné.

Statistiky nehod jsou přitom vůči těm, kteří sednou za řidítka bez přilby, ne-úprosně kruté: ze 44 cyklistů, kteří loni při nehodách na tuzemských cestách zahynuli, jich helmu nemělo hned 37. Tedy 84 procent. I podíl těžce a lehce zraněných cyklistů bez helem se pohybuje kolem sedmdesáti procent.

Argumenty typu „vždyť za našeho mládí všichni jezdili bez přileb“ neobstojí. Ano, helmy nikdo nenosil, ale také se na bicyklech mnohem více umíralo. Například v roce 1995 zahynulo 146 lidí na kolech.

Vcelku zdravý pohyb

Cyklistika je přitom ve své podstatě zdraví prospěšná činnost. Dospělí, kteří se jí věnují pravidelně, mají podle lékařů fyzickou kondici jako o deset let mladší jedinci, délka života se jim prodlužuje o dva roky.

„Pravidelná jízda na kole se příznivě podepisuje i na duševní kondici cyklistů, bývají sebevědomější, odolnější vůči stresu a šťastnější,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Pod vlivem o život

Jenže nezřídka se cyklisté před jízdou nebo během ní obšťastňují alkoholem. Loni způsobili pod vlivem 642 nehod z celkových 2393, na kterých nesli vinu. To je víc než čtvrtina. Žádní jiní účastníci silničního provozu nemají tak tragickou bilanci.

Navíc když už se napijí, nezůstane u jednoho piva či „dvojky“ vína. Přes čtyři stovky z nehod zavinili cyklisté s více než 1,5 promile alkoholu v krvi.

Jen pro představu: v případě osmdesátikilového muže to znamená vypít zhruba sedm „desítek“.

Umírají zejména starší

Nejohroženější jsou na silnicích starší cyklisté. Ze zmíněných 44 mrtvých jich bylo 31 ve věku nad 55 let.

„Největší nebezpečí hrozí starším cyklistům na křižovatkách, kdy odbočují doleva či dávají přednost,“ podotýká Budský, bývalý šéf Besipu. „Rizikové je pro řadu z nich i samotné ovládání kola.“

Ostatně nejstaršímu řidiči kola, který loni zahynul, bylo 82 let.