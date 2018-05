Netolický: Veřejnost by měla znát všechny členy budoucí vlády

Veřejnost by měla znát všechny členy případné vlády ANO s ČSSD do konce května, tedy ještě před koncem vnitrostranického referenda v sociální demokracii, které o vstupu do vlády rozhodne. Novinářům to dnes při příchodu na jednání grémia ČSSD řekl její místopředseda Martin Netolický. V navrhované koaliční smlouvě podle něj chybí pojistky proti hlasování ANO s SPD. O tom, jak sám bude v referendu hlasovat, ale mluvit nechtěl.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) zopakoval, že je proti vládní spolupráci s ANO pod vedením Andreje Babiše. Koaliční smlouvu má za nekvalitní.

"Je tam příliš volných frází, které dají velký prostor pro různá řešení nebo neřešení. Například mi vadí, že by se tady mělo stavět velké úřednické centrum a přitom si myslím, že je třeba vybudovat velkou moderní nemocnici, ty peníze by se mohly dát na podporu mladých rodin," uvedl při příchodu do Lidového domu. Poznamenal také, že "u Babiše i sebelepší dohoda neznamená nic".

Připomenul, že z minulého vládního angažmá mají sociální demokraté s Babišem špatné zkušenosti. A podivil se, že někteří lídři ČSSD mění pohled na spolupráci s ANO. Ještě dnes by proto chtěl na předsednictvu slyšet jména budoucích ministrů za ČSSD. "Zajímala by mne i jména náměstků, protože jsem v průběhu jednání zjistil, že někteří mění názory, zejména v předsednictvu. Domníváme se, že to může být ovlivněno osobní motivací být v pozici vysokého úředníka nebo být ve vládě," uvedl.

Netolický si myslí, že jména nominantů by měla být známa před hlasováním. "Členové sociální demokracie před tím rozhodnutím by měli znát jména všech členů vlády," řekl Netolický. Podle něj se nemůže otázka zužovat pouze na jména ministrů, které by do vlády nominovala ČSSD. Upozornil, že premiér v demisi Babiš avizoval i změny mezi ministry ANO. Veřejnost proto má podle něj právo vědět, se kterými ministry není Babiš spokojený.

Také podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny by bylo vhodné, aby jména ministrů členové ČSSD před hlasováním znali. Krajské organizace se podle něj často ptají, kdo konkrétně bude politiku realizovat.

Netolický také řekl, že se vyjednávačům ČSSD podařilo naplnit čtyři z pěti požadovaných podmínek. V koaliční smlouvě mu chybí zajištění, že ANO nebude hlasovat ve Sněmovně s SPD proti zájmům sociální demokracie. Naopak se podle něj podařilo zajistit důstojné postavení ČSSD ve vládě, shodu na programu, pojistky fungování v koalici i řešení postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. V takovém případě Netolický předpokládá, že by člen vlády odstoupil okamžitě, jakmile to bude možné.

Netolický podotkl, že odstoupení odsouzeného člena vlády by mělo být politickou samozřejmostí. "Jak se ukazuje, v České republice ještě asi nejsme natolik vyzrálí, že si tohle neuvědomujeme a musíme všechno pilovat ve smlouvách, přestože by to mělo být standardní," řekl. ČSSD zakotvení tohoto ustanovení do koaliční smlouvy vyžadovala kvůli Babišovi, který je obviněn z podvodu v případu farmy Čapí hnízdo.