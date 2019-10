Zpráva o zdraví prezidenta Miloše Zemana, kterou ve čtvrtek zveřejnila Ústřední vojenská nemocnice, je podle neurologa Jana Martina Stránského hlavně signálem pro veřejnost. V rozhovoru s ČTK ji označil za "informační polozprávu", která je pro odbornější posouzení podle něj nedostatečná. K Zemanově zdraví se Stránský, který je zároveň pacientským ombudsmanem, vyjadřuje opakovaně. Prezidenta kritizoval za výroky o článku Ferdinanda Petroutky v časopise Přítomnost, kterou vydával jeho otec a v současnosti ji vydává on.

Prezident Miloš Zeman (vpravo) vystupuje 17. října 2019 z automobilu u interní kliniky pražské střešovické nemocnice, kam podle Hradu přijel na čtyřdenní rekondiční pobyt | Foto: ČTK

"Myslím si, že je to dobře míněný signál pro veřejnost, že tu máme určitou otevřenost. Je to odbornější výklad problémů, o kterých víme, že je pan prezident má. A nic víc, nic míň," řekl Stránský. Zpráva podle něj dokladuje, co už bylo o Zemanově zdravotním stavu řečeno.