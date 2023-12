Vidí jen barevnou mlhu. Když začala Marie Zemanová přicházet i o sluch, požádala o zvýšení příspěvku na péči. Dočkala se však jeho snížení na minimum. Úřady nedodržují lhůty a odvolání protahují.

Nevidomá Marie Zemanová | Video: Deník/Zuzana Hronová

Příběh nevidomé Marie Zemanové Deník přinesl koncem srpna. Když žena začala ztrácet i sluch, požádala v prosinci 2022 o zvýšení příspěvku na péči ze druhého stupně závislosti na třetí.

Letos v květnu se dočkala překvapivého stanoviska Úřadu práce: nejenže nedostane třetí stupeň, ale ten druhý, jenž pět let pobírala, se jí sníží na první, tedy na lehký stupeň závislosti, a to dokonce zpětně. Proti tomuto výsledku se odvolala. „Ze všech stran, včetně politiků, slyším, že je hrozné, co se mi děje. Pomoci mi ale nedokáže nikdo,“ komentuje svoji současnou situaci Zemanová.

Odvolání přezkoumávají úředníci ministerstva práce a sociálních věcí. V srpnu 2023 rozhodnutí zrušili, ale jen kvůli procesnímu pochybení, protože není možné, aby úřad snížil příspěvek zpětně. Potvrdili nicméně první stupeň příspěvku na péči. Žena se opět odvolala a dodala ke své žádosti i několik dalších výsledků vyšetření, potvrzujících míru jejího postižení.

Nicméně od září 2023 Úřad práce ženě vyplácí pouze 880 namísto 4400 korun. To jí stačí na pouhých pět hodin osobní asistence měsíčně, vše ostatní si musí platit z úspor, které se postupně ztenčují. Její situace se ještě zhoršila s příchodem zimy, kdy potřebuje kvůli brzkému stmívání a počasí víc péče - pomoc s dopravou i pohybem na sněhu a ledu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom nedodrželo lhůtu pro vydání posudku, jež činí šedesát dnů. Navíc ji prodloužilo o dalších šedesát dnů, místo obligátních třiceti. Žena se proto úřadu písemně zeptala, co mu na jejím případě tak dlouho trvá.

„Posudková komise nestihne posoudit váš zdravotní stav ve lhůtě 90 dní z kapacitních důvodů. Je více žádostí o posouzení zdravotního stavu, než mohou posudkoví lékaři zvládnout. Předpokládané posouzení vašeho zdravotního stavu by mělo být podle posudkového lékaře na konci ledna roku 2024,“ stojí v odpovědi.

Přetížení systému může plynout i z toho, že čím dál více handicapovaných se potýká s náhlým snížením či odebráním příspěvku na péči, nebo invalidního důchodu. Národní rada osob se zdravotním postižením dostává čím dál více podobných podnětů a snaží se dotyčným lidem pomoci s odvoláním či s přípravou správní žaloby. „Bohužel nejde o první případ, kdy při zhoršení zdravotního stavu došlo ke snížení příspěvku na péči nebo invalidního důchodu,“ potvrzuje předseda rady Václav Krása.

Podle něj to může být způsobeno nedostatečným zhodnocením souběhu dvou postižení, zpřísněním kritérií posuzování konkrétního posudkového lékaře nebo omylem. „Omyl se však může stát jen v ojedinělých případech. Protože se však tyto případy množí, tak se jedná spíše o laxní práci, nepozornost nebo neznalost. Jiné vysvětlení pro to nemám,“ dodává.

Nevidomá Marie ZemanováZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Kauza Marie Zemanové se táhne přesně rok. „Vůbec si nechci představovat, co by znamenala správní žaloba. Další dva roky průtahů? Stále nemohu pochopit, že i člověk, který se v oboru sociálních služeb pohybuje i profesně, může ze systému takhle hloupě vypadávat,“ říká Zemanová, která coby vystudovaná novinářka řadu let píše o zdravotně postižených.

Obrátila se i na kancelář veřejného ochránce práv, uvažuje i o další spolupráci s právníkem. Ráda by se dozvěděla, jaké má možnosti nápravy a také, jestli už se na případ nevztahuje ochrana před nečinností úřadu. „Fakt nevím, co dále dělat. Mám si taky jít stoupnout před Úřad vlády a držet hladovku, abych upozornila na další chybu v systému?“ ptá se.

Podle Krásy musí žena nyní počkat na rozhodnutí a pak podat další odvolání kvůli procesním záležitostem. „Osobně považuji její případ za šlendrián a obrovské selhání celého posudkového systému,“ hodnotí.

Podle něj by měly posudky dělat nikoliv jednotlivci, ale komise, a to vždy za účasti žadatele o dávku.

Případ přezkoumá posudková komise, vzkázalo ministerstvo

Představitelé ministerstva se nyní nechtějí k případu moc vyjadřovat. „Správní řízení zatím není ukončeno a není tedy možné do něj zasahovat nebo jej ovlivňovat. Lze alespoň potvrdit, že případ brzy přezkoumá posudková komise ministerstva, která o něm rozhodne v nejbližším možném termínu,“ nastiňuje mluvčí úřadu Jakub Augusta, kterého Deník s dotazem oslovil.

Doplňuje, že při posuzování stupně závislosti se nehodnotí konkrétní diagnóza zdravotního postižení. „Hodnotí se funkční dopad tohoto postižení na schopnost zvládat základní životní potřeby," popisuje mluvčí Augusta.

Právě ve zmíněném tradičním postupu je ale podle kritiků hlavní problém. Upozorňují, že sociální šetření se provádí doma, kde zrakově postižený nemá obtíže s pohybem a orientací. Začínají však v momentě, když vyjde na ulici, kde se může těžce zranit na prvním náledí nebo první pohozené koloběžce. A to už rozhodující úředníci nevidí.