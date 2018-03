Nikulin zatím zůstává v Česku. Ústavní soud jeho vydání odložil

Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin zatím nemůže být vydán ke stíhání. Ústavní soud toto rozhodnutí odložil do doby, dokud nevyřeší hackerovu stížnost. Ten se nyní nachází v pražské pankrácké věznici. Jeho vydání požadují Spojené státy i Rusko. Informovala o tom Česká televize.

Pokud by Nikulin stížnost nepodal, záviselo by jeho vydání už jen na rozhodnutí ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO). Nikulin se možnosti vydání do USA bránil tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen. Městský soud ale loni konstatoval, že vydání je možné do obou zemí, které o Nikulina požádaly.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Spojené státy muže viní z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko ho zase chce vydat kvůli dřívější internetové krádeži. Podle českých soudů je přípustná extradice do obou zemí, rozhodnutí je na ministrovi spravedlnosti.

Ministr v demisi Robert Pelikán (ANO) zveřejnil, že prezident Miloš Zeman ho "opakovaně a důrazně" žádal, aby dal přednost Rusku. Pelikán také upozornil, že před rozhodnutím musí vyčkat na další "různé procesy". Jedním z nich je azylové řízení. "Rozhodovat budu, jakmile budu moci rozhodovat, protože tam jsou různé procesy, na které já musím čekat. A při tom rozhodování zvážím zejména závažnost těch daných trestných činů a to, zda ty země aktivně žádaly o něj, nebo zda si vzpomněly až později, a tak dále," řekl Pelikán.

Podle informací ČTK podal Nikulin žádost o azyl počátkem loňského prosince a ministerstvo ji zamítlo 12. ledna. Podle úřadu neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování nebo že mu hrozí vážná újma. Ministerstvo poukázalo také na to, že Nikulin mohl o udělení mezinárodní ochrany usilovat už dříve. Úřad tak v podání žádosti spatřuje snahu vyhnout se extradici nebo ji pozdržet.

Nikulin se závěrem odboru azylové a migrační politiky nesouhlasí, vnitro podle něj postupovalo nezákonně a zasáhlo do jeho základních práv. U soudu se správní žalobou domáhá toho, aby rozhodnutí ministerstva zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Vnitro nechce Nikulinovu žádost o azyl komentovat. "Ministerstvo vnitra se nikdy nevyjadřuje k individuálním případům v řízení o mezinárodní ochraně, ostatně ani nemůže s ohledem na mezinárodní právo, respektive Ženevskou úmluvu," sdělila minulý měsíc Hana Malá z tiskového odboru.