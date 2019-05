I proto dnes analytici fondu Eduzměna konstatují, že „učitelé se cítí být společensky opomíjení, přetěžovaní a bez podpory“. A také, že mladí lidé se do školství nehrnou, a pokud už tam jsou, během prvních tří let praxe každý třetí uvažuje o změně.

Stárnoucí sborovny

Za katedrou tak stojí 44 procent lidí starších 49 let. „Při některých scénářích to může znamenat, že budeme muset zavřít polovinu škol, neboť nebude, kdo by děti učil,“ uvádějí analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. Nedostatek učitelů zejména na základním stupni podle expertů vede k tomu, že v systému zůstávají vyhořelí učitelé, kteří nemají motivaci se přizpůsobit modernějším trendům.

Autoři studie se opírají o řadu průzkumů, třeba ten, který v roce 2016 udělala společnost Scio. Z ní vyplývá, že třetina žáků, kteří si podávají přihlášky na pedagogické obory, vůbec učit nechce. Další by učení bavilo, ale nemíní se profesí učitele živit (26 procent). Jen 10,2 procenta uchazečů si je jisto tím, že chce učit.

Zakopaný pes je i v přípravě kantorů. Učitelé považují systém výuky na pedagogických fakultách za zastaralý. Požadují, aby budoucí kantoři měli víc praxe. V Česku jsou totiž praktické výuce věnována pouze čtyři procenta času. „V nejlepších vzdělávacích systémech je to až desetkrát více,“ uvádějí analytici.

Studenti pedagogických škol se totiž učí hlavně obsah předmětů, praktické průpravě se věnují výrazně méně. Fakulty také nedostatečně připravují učitele na výuku cizinců nebo dětí se speciálními výukovými potřebami.

Pochopitelně největší překážkou zvýšeného zájmu o studium pedagogiky jsou platy. „Pokud by se hlásili všichni, kteří by chtěli učit při nástupním platu 30 tisíc korun, vzrostl by počet uchazečů na 34 procent, a kdyby ohodnocení vůbec nebylo bariérou, zájem by mělo až 57 procent žáků,“ zjistily průzkumy.

Určovat směr

Učitelé také vyžadují zpětnou vazbu ke své práci a možnost dalšího vzdělávání včetně hospitací, týmových porad, výměny výukových materiálů, spolupráce s ostatními učiteli apod. Nejvíc oceňují, když se mohou přímo podílet na směřování školy, shodu mezi učiteli a vedením škol na prioritách a cílech školy.

„Analýza provedená v rámci studie ukazuje, že se jedná o položku s největší sílou efektu na spokojenost učitelů. Usilujeme proto o to, aby ve školách vzniklo prostředí, které umožní větší zapojení učitelů,“ říká Martina Břeňová, ředitelka Nadačního fondu Avast, jednoho ze čtyř spoluzakladatelů Nadačního fondu Eduzměna.