V okolí kulturního domu v Jirkově na Chomutovsku lze napočítat hned tři zastavárny. Uživí se. Místo sice působí upraveně, řadí se však mezi vyloučené lokality. Právě v kulturním domě provozuje Armáda spásy nízkoprahové zařízení pro děti. Snaží se místním dětem udělat život radostnější, aby neskončily jako drobní zlodějíčci, narkomani nebo alkoholici.

Kancelář nízkoprahového zařízení je vybavena monitory, na nichž se zobrazují vstup do budovy a všechny prostory, kam mají děti přístup. Klub funguje tři roky a za tu dobu jím prošly desítky dětí. V současné době jich eviduje sedmapadesát. Zpravidla jim je mezi šesti a osmi roky. „Přicházejí sem děti, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Třeba žijí na ubytovnách, v rodině jsou nějaké závislosti. U každého dítěte je to jiné, neexistuje žádný mustr. Většinou se ale setkáváme s tím, že se o ně rodiče nezajímají a nechávají je růst vlastním životem,“ popisuje sociální pracovnice Lenka Brhel Koťátková.

Zařízení dětem zaručuje anonymitu. Často o tom, že do klubu docházejí, nemusí vědět ani rodiče. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že se tam už znovu neobjeví. Chodí sem do bezpečného prostoru a pravidla jsou nastavena tak, aby jim nikdo neublížil. „Přijde se sem třeba zeptat maminka, zda tu její dítě není. My ale nemůžeme říct, jestli tady je, pokud si dítě výslovně nepřeje, aby to jeho matka věděla,“ říká Brhel Koťátková.