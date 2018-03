Noc na neděli bude o hodinu kratší, začne platit letní čas

Navrženo Applem v Kalifornii, sestaveno v Číně. Boj mezi největšími světovými ekonomikami o moderní technologie ilustruje věta vyražená na zadní straně iPhonů. Čína ve svých kybernetických centrech vyvíjí satelitní navigační systém, který by měl do dvou let konkurovat americkému GPS. Odborníci varují, že by Spojené státy mohla předběhnout i ve vývoji vojenských technologií.