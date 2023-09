Odhalená tajemství. O Noci vědců se veřejnosti otevřou laboratoře i hvězdárny

ČTK

Téměř 80 institucí se letos v Česku zapojí do Noci vědců a v pátek 6. října návštěvníkům otevře své laboratoře, univerzitní i vědecká pracoviště, hvězdárny nebo třeba science centra. Letošním tématem vědecko-popularizační akce je Tajemství. ČTK to řekla mluvčí Ostravské univerzity Jitřenka Navrátilová. Noc vědců zastřešuje už pošesté jako národní koordinátor seskupení dvou ostravských univerzit, spolu s Ostravskou univerzitou je to VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK/WAVEBREAK