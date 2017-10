Noci budou chladné. V příštích týdnech mohou teploty spadnout pod nulu

V příštích čtyřech týdnech již mohou teploty v noci spadnout pod nulu. Přes den se budou v průměru držet většinou kolem deseti stupňů, v půlce listopadu se ale asi ještě více ochladí. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V příštím týdnu se budou denní teploty vzduchu pohybovat většinou od devíti do 14 stupňů Celsia a noční od tří do osmi stupňů. Ojediněle klesne rtuť v noci podle ČHMÚ na jeden stupeň nad nulou. V týdnu od 6. listopadu by již mohly teploty v noci klesnout i pod bod mrazu.

Průměrný týdenní objem srážek bude v příštích dvou týdnech kolem 12 milimetrů, tedy 12 litrů na metr čtvereční. V dalších dvou týdnech poklesne asi na deset milimetrů. Teploty i objemy srážek budou odpovídat dlouhodobému průměru pro toto období.