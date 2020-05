Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že vláda by mohla požádat o týdenní prodloužení nouzového stavu, pokud by Sněmovna nestihla včas projednat zákon rozšiřující pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii. Nouzový stav končí 17. května, kabinet s řadou opatření počítá nejméně do 25. května. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci k systému chytré karantény dodal, že věří v dnešní schválení dočasného předpisu vládou. Na zákonu je shoda a byl konzultován i s ústavními právníky, řekl.

Andrej Babiš a Adam Vojtěch | Foto: ČTK

Vládní plán rozvolňování opatření proti epidemii končí 25. května, Sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Platnost opatření by měl vyřešit předpis s omezenou účinností do konce roku, který přesněji vymezuje pravomoci ministra zdravotnictví. "Myslím, že dnes už je (na vládě) shoda, že to bylo předjednáno. Uvidíme, jaká bude situace ve Sněmovně. Pokud Sněmovna nevyhoví, možná budeme muset požádat ještě o týden (nouzového stavu)," řekl Babiš.