Zdroj: DeníkKomunisté ukázali Andreji Babišovi záda. Udělali to ovšem oklikou. Nevypověděli toleranční patent s hnutím ANO, ale odmítli dodat hlasy pro prodloužení nouzového stavu.

Ten zatím trvá do 14. února a o jeho dalším trvání bude sněmovna rozhodovat příští čtvrtek. „Vláda nebyla od října schopna připravit věci tak, aby ho nepotřebovala. Nutná opatření může řešit podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uvedl šéf KSČM Vojtěch Filip. Tvrdí, že vláda může využívat krajské hygienické stanice, případně zapojit vojáky, hasiče a policisty na dobrovolné bázi. Sněmovnou už také prošel zákon o přednostních nákupech zdravotního materiálu do státních hmotných rezerv.

V lednu komunisté podmínili svoji podporu dalším 20 dnům stavu nouze otevřením základních škol pro žáky prvního stupně a ski areálů při nastavení jasných pravidel. To jim premiér slíbil, ale nesplnil to. Epidemická situace to nedovolila. Ta se aktuálně dokonce zhoršila. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek řekl, že přijatá nařízení přestala fungovat. V pondělí bude kabinet jednat o jejich zpřísnění. Premiér Babiš reagoval na postoj komunistů sdělením, že pokud se nouzový stav neprodlouží, nastane „totální kolaps zdravotního systému a obrovský růst úmrtnosti“.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nařkl KSČM, že hazarduje se životy lidí. Filip kontroval, že si vládní představitelé musejí dojednat podporu jinde, například u STAN nebo ODS, které mají osm hejtmanů. Občanští demokraté už představili šest podmínek pro otevření debaty s vládou. Piráti jich mají deset.

Komunisté tímto krokem trestají Andreje Babiše za to, že nedodržuje dohody, které uzavřel. V žaludku jim leží hlavně deset miliard pro ministerstvo obrany, které byly převedeny do vládní rezervy právě na popud komunistů. Jakmile byl ale rozpočet i jejich hlasy schválen, premiér řekl, že celá částka bude armádě vrácena hned v lednu. Zatím vojáci dostali pět miliard. Vodou na komunistický mlýn je v této otázce včerejší nepravomocné rozhodnutí antimonopolního úřadu o pokutě půl miliardy korun kvůli nákupu amerických vrtulníků. Právě tuto zakázku KSČM ostře kritizovala.