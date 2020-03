„Vyhlášení nouzového stavu je správné. Máme 96 pozitivních nálezů, dalších 143 vzorků analyzuje 13 laboratoří. Nouzový stav nařizuje vláda od 14. hodin 12. března 2020 na dobu 30 dnů kvůli výskytu a šíření koronaviru,“ oznámil v úvodu tiskové konference premiér Andrej Babiš.

Rizikové oblasti



země mimo EU:

Čína, Írán, Korea



země EU:

Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Vláda zároveň od pátku zakazuje veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se bude rovněž vztahovat i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. "Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů," dodal Babiš.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že zavede kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem. Bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Do Česka budou mít zakázán přístup cizinci z rizikových oblastí. Čeští občané mají rovněž zakázán vstup do těchto oblastí. Kdo poruší zákaz vycestování, spáchá trestný čin.

"Je možné udělit výjimku. Bude udělena řidičům kamionů, nákladních vlaků, příslušníků integrovaného záchranného systému a pilotů. Jde nám o to co nejvíce srazit mezidenní nárůsty počtu nakažených," upřesnil Hamáček.

Na otázku, jak se lidé ze zahraničí dostanou zpátky do Čech, Hamáček uvedl, že do pátku je možné využít autobus nebo vlak, poté pouze osobní dopravu. "Všem českým občanům v zahraničí bude umožněn návrat. Pokud ale přijedou z rizikových oblastí, budou muset strpět preventivní karanténu," zdůraznil.

‼️ Aktuální informace pro cestující #Ceskedrahy s ohledem na opatření @strakovka ke zvýšenému výskytu #koronavirus. Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdi po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) March 12, 2020

České dráhy s ohledem na opatření vlády od páteční půlnoci ruší mezinárodní dopravu. "Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně," napsal národní dopravce na twitteru.

Daňové přiznání až do konce května

Kvůli situaci ohledně nákazy nebezpečným koronavirem vláda rovněž rozhodla, že všechny fyzické osoby mohou podat daňové přiznání až do 1. července, tedy o tři měsíce později, než tomu bylo doposud. Lidé tak nemusí mít obavy, že by je čekala nějaká sankce, pokud by březnový termín nestihli.

"Všem fyzickým osobám umožníme podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).