Co znamená konec nouzového stavu?

"Dikce zákona je jasná, pokud nebezpečí je většího než menšího rozsahu, tak naší povinností je požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu," řekl Vondrák.

Kraje podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) nemohou nařizovat protiepidemická opatření. Proto chce vědět, jak bude vláda dál postupovat v boji s pandemií po konci nouzového stavu. Podle něj by kabinet měl vysvětlit, jak bude fungovat zákon o ochraně veřejného zdraví. Kuba, jenž je zároveň předsedou rady asociace krajů, to dnes řekl ČTK.

"Myslím si, že hejtmani bezpodmínečně netrvají na nouzovém stavu. Potřebujeme, aby byla nastavena správná opatření, která budou fungovat a lidé je budou dodržovat," uvedl Kuba.

„Potřebujeme informace z Ministerstva zdravotnictví, jaká opatření chystají od pondělka, a tou druhou je dnešní videokonference s vládou. Stav nebezpečí je rámec, který musíme naplnit konkrétními kroky. Ty se budou ukazovat nyní, v průběhu dneška a zřejmě i v průběhu víkendu,“ doplnil hejtman olomouckého kraje Josef Suchánek.

"Určitě budu jeden z těch, který bude žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Hlavní důvod jsou zákonná nastavení, která nám hejtmanům nedávají ty pravomoci, které teď v rámci ochrany obyvatel v boji s pandemií potřebujeme. A souhlasím s centrálním řízením pro celou Českou republiku a ne, ať je to různé v každém kraji," napsal ČTK zlínský hejtman Radim Holiš.

Praha a Středočeský kraj jsou připraveny na případné vyhlášení stavu nebezpečí. Rozhodnou o něm, až ministerstvo zdravotnictví oznámí své další kroky. O vyhlášení stavu nouze nebudou kabinet zatím žádat, šlo by podle nich o bianco šek vládě. Oba regiony chtějí přehodnotit protiepidemická opatření, některá podle jejich představitelů zjevně nefungují. Novinářům to dnes řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Rozhodne setkání vlády s hejtmany

Pokud hejtmani požádají kabinet o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19, vláda jim pravděpodobně vyhoví. České televizi (ČT) to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Sněmovna ve čtvrtek neschválila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, který tak skončí se 14. únorem. Pardubický kraj již ve čtvrtek oznámil, že bude o nové vyhlášení nouzového stavu žádat.

"Pokud by hejtmani požádali podle krizového zákona o nové vyhlášení nouzového stavu, tak by jim vláda pravděpodobně vyhověla," uvedl Hamáček. Vláda podle zákona musí o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. "To je samozřejmě právo Sněmovny, nicméně chtěl bych slyšet vysvětlení od opozice, jak ruší nouzový stav vyhlášený na základě jejích vlastních hejtmanů," doplnil.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že signály od hejtmanů má zatím spíš jen z médií. Čeká, že se víc dozví na odpoledním zasedání vlády. "Budeme se s nimi bavit. Co se týká financí, nevím, co chtějí," uvedla Schillerová na adresu vedení krajů. "Nemůžeme donekonečna všechno hradit," uvedla k dotazu, zda je připravena krajům poskytnout peníze na opatření, jejichž funkčnost dosud zajišťoval stát.

Opětovné vyhlášení nouzového stavu označili v posledních dnech ústavní právníci oslovení ČTK za obcházení ústavy. Další postup bude vláda probírat dnes od 12:00, jednat bude i s Asociací krajů. "Počítáme, že vláda bude dnes dlouhá. Jsme připraveni pracovat přes víkend. Je to jedna z variant," uvedla Schillerová k možnosti, že by vláda o případném dalším nouzovém stavu mohla rozhodovat například v neděli.

Kabinet může některá opatření proti šíření koronaviru převést pod režim zákona o ochraně veřejného zdraví. Někteří hejtmani už oznámili, že chtějí ve svých regionech vyhlásit stav nebezpečí, který umožňuje například regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek varoval, že zrušení nouzového stavu může do 14 dnů způsobit přetížení nemocnic, protože na celostátní úrovni nebude možné vyhlásit nejdůležitější opatření proti epidemii.