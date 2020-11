Cílem žádosti o prodloužení nouzového stavu nebude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) další zpřísňování opatření proti covidu-19. Má naopak umožnit jejich řízené uvolnění. Řekl to dnes na tiskové konferenci pražského magistrátu k letošním oslavám 17. listopadu. Nouzový stav zatím platí do 20. listopadu, vláda bude Sněmovnu žádat o jeho prodloužení. Kabinet bude jednat v pátek, nebo v pondělí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: ČTK / ČTK

"Ve chvíli, kdy nebudeme mít možnost opatření uplatnit, a k jejich nařízení je nutný nouzový stav potřeba, potom bychom se dostali do uvolňování neřízeného. A bylo by riziko, že i když se současná situace zdá být mírně optimistická, tak že bychom mohli situaci naopak zhoršit. A to by určitě na Vánoce nikdo nechtěl," řekl ministr.