Opozice bude ve Sněmovně po vládě požadovat podrobné vysvětlení, proč navrhuje prodloužit nouzový stav kvůli nákaze novým koronavirem. V diskusním pořadu Partie televize Prima to dnes řekli předseda ODS Petr Fiala a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Teprve poté je podle nich možné návrh podpořit, ne však na 30 dní. ODS mluví o možnosti prodloužení o dva týdny, Bartoš zmínil alternativu do konce dubna. Podle opozice přijímá nyní vláda opatření pro boj s nákazou novým koronavirem chaoticky.

Předsedové opozičních stran (zleva) Petr Fiala (ODS), Ivan Bartoš (Piráti), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Vít Rakušan (STAN ) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) hovoří s novináři po společném jednání o krizí kolem koronaviru 16. března 2020 v Praze | Foto: ČTK

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes zopakoval, že považuje měsíční prodloužení nouzového stavu za nezbytné. Jinak bude kabinet muset žádat Sněmovnu znovu. Podle ministra mohou být vládní opatření uvolněna i v případě, že by nouzový stav stále trval. Fiala i Bartoš však budou chtít vědět, jaké jsou konkrétní důvody prodloužení nouzového stavu a v jakém případě by měl být zrušen. "Jaké je to číslo, kdy si řekneme, zastavili jsme to?" prohlásil Bartoš.