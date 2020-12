Kabinet tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by mu to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19. Ondráček řekl, že se vláda poučila a začala s opozicí sdílet informace, které potřebuje pro kvalifikované rozhodnutí. "Já jako garant této oblasti včera (v pondělí) obeslal kolegy z klubu a požádal je o stanovisko. Můj návrh je, abychom návrhu vlády vyhověli," uvedl.

Šéf ÚKŠ Jan Hamáček nabídl opozičním stranám místa ve štábu před dvěma týdny, minulou středu pak uvedl, že mezi novými členy je i Ondráček. "Dostávám nyní denní svodku a každý den vidím všechna data, s kterými pracují vládní úředníci a ministři," řekl Ondráček. Klubu na základě dat doporučí, aby vyhověl požadavku prodloužit nouzový stav o 30 dní. Opoziční strany další pokračování stavu nouze odmítají, vládě by ale měly hlasy KSČM stačit.

Pravidla pro Silvestr

Ondráček řekl, že chce jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) mimo jiné o tom, jaká budou pravidla při oslavách Nového roku. Náladám ve společnosti by podle něj neprospělo, kdyby v souladu se čtvrtým či pátým stupněm protiepidemického systému PES stát trval na zákazu vycházení od 23:00 či od 21:00.

Podle Ondráčkových představ by měl v noci z 31. prosince na 1. ledna stát umožnit vycházet například až do 02:00. Lidé by podle něj díky tomu mohli zajít na přípitek k přátelům, nikoliv porušovat vládní nařízení hromadnými akcemi.

Prodloužení nouzového stavu nemá podporu Pirátů ani ODS



Pokud vláda konkrétně nevymezí a řádně nezdůvodní, do kterých práv a svobod občanů hodlá v příštím období zasahovat, nepodpoří Piráti prodloužení stavu nouze. Na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to dnes řekl předseda strany Ivan Bartoš. Vláda hnutí ANO a ČSSD tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by jí to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19.



Návrh nepodpoří ani občanští demokraté. Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura uvedl, že občanští demokraté se zřejmě zdrží hlasování. Vláda podle ODS k opatřením, která vyhlašuje, aby zabránila šíření koronaviru, nouzový stav nepotřebuje.



"Nouzový stav je zcela zásadním zásahem do práv a svobod a lidé mají nárok vědět, proč kabinet například vyžaduje zákaz nočního vycházení," řekl Bartoš. Česko se v současnosti řídí opatřeními podle čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, zákaz vycházení platí od 23:00. V případě přechodu do nejpřísnějšího, pátého stupně rizika, to bude o dvě hodiny dříve. Bartoš také kritizoval, že dosud vláda Sněmovně nepředložila novelu krizového zákona, v níž by se počítalo i s takzvaným stavem ohrožení, při němž by kabinet neměl tak zásadní pravomoci zasahovat do života občanů.



"Pokud tedy vláda konkrétně nevymezí a řádně nezdůvodní, do kterých práv a svobod občanů hodlá v příštím období zasahovat, Piráti nepodpoří prodloužení nouzového stavu tak, jak je nyní vyhlášeno," dodal Bartoš.



První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová poznamenala, že by vláda mohla do vyhlášení nouzového stavu uvést zkušeností prověřené a upravené stupně protiepidemického systému. Vládní strategie očkování proti koronaviru je podle ní velmi obecná. Chybějí v ní odhady velikosti skupin lidí, které mají být prioritně očkovány, distribuce vakcín je také popsána naprosto nedostatečně, míní Richterová.