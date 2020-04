Z úterních vyjádření špiček koalice vyplynulo, že kabinet o další prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, již po 30. dubnu usilovat nebude. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že pro jeho pokračování nevidí důvod. Hamáček poté řekl, že v takovém případě nemá smysl o prodloužení Sněmovnu žádat. Babiš chce o nouzovém stavu jednat ve čtvrtek na vládě i na základě stanoviska epidemiologů.

Ke konci dubna podle Hamáčka spolu s nouzovým stavem případně skončí i centrální distribuce ochranných pomůcek. Právě před tím vicepremiér varuje. "Lidé se ke zrušení nouzového stavu upínají s nadějí, že se s tím současně zruší i všechna opatření a vir zmizí. Ale tak to není. Naopak se tím například významně zkomplikuje nákup ochranných prostředků a nepůjde je objednávat rychlou cestou. A já opravdu nechci, abychom se vrátili na začátek, než dodávky převzalo ministerstvo vnitra," uvedl.

Ponechání nouzového stavu podle něj neznamená, že země zůstane uzavřená. "Naopak, podporuji názor zdravotních expertů, abychom jednotlivá opatření rozvolňovali, restrikce rušili a tím znovu nastartovali ekonomiku země," uvedl. Za návrhem prodloužit nouzový stav proto stojí.

V úterním příspěvku Hamáček uvedl, že při povodních bývalo vždy pravidlem končit krizová opatření až ve chvíli, kdy začne klesat voda. "Případy koronaviru zatím stále rostou, i když pomalu," napsal. Tak zásadní otázky jako nouzový stav, by se měly nejdříve probrat s odborníky a pak na vládě, dodal. "ANO však má většinu a s tím související větší odpovědnost," sdělil. Babiš předtím uvedl, že záporný názor na pokračování nouzového stavu mají všichni ministři za ANO.

Po ukončení centrální distribuce by se od 1. května mělo v oblasti ochranných prostředků postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a kompetenčního zákona, dodal Hamáček. "To znamená, že zdravotnictví zabezpečí ochranné pomůcky i testování, kraje a ostatní instituce si zajistí materiální i personální kapacity. Policie, vojáci i hasiči se mohou vrátit ke své práci," napsal.

Opozice nevidí důvod k prodlužování

Opoziční ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové nevidí důvod k prodloužení nouzového stavu za 30. duben. Centrální nákupy, kterými argumentuje ministerstvo vnitra, se podle nich dají řešit i novelou zákona o veřejných zakázkách, jiné důvody podle nich vláda nepředložila. Opozice kritizovala i skutečnost, že členové vlády o možnosti prodloužení nouzového stavu debatují veřejně a nevystupují s jednotným stanoviskem.

"To, že nouzový není potřeba, je jasné už z toho, že když jsme před 14 dny žádali nějaké argumenty pro prodloužení, tak jsme se ničeho nedočkali," řekl předseda ODS Petr Fiala. Podobně se vyjádřil i lídr Pirátů Ivan Bartoš.

"Za KDU-ČSL jsme říkali, že je pro nás důležité vidět data (o počtu nakažených koronavirem) z dneška a zítřka (čtvrtka), to je dozvuk Velikonoc. Pokud ani ta data nebudou růst a bude zachovaný pozitivní trend, potom nevidíme důvod nouzový stav prodlužovat," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je na čase ukončit omezování základních práv a soustředit se spíš na pomoc lidem v Česku.

Opozice kritizovala i způsob, jakým vláda o možném prodloužení nouzového stavu komunikuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v televizi Prima řekl, že pro to nevidí důvod, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně na twitteru reagoval, že podle něj by bylo pokračování nouzového stavu potřebné, ale bez souhlasu premiéra není možné. "Vláda by se měla u tak závažných věcí nejdřív domluvit a až pak to sdělovat veřejnosti," řekl dnes Fiala.

Pokornou Jermanovou nepotěšilo, že má nouzový stav skončit



Středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) nepotěšilo, že kabinet není nakloněn prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu. Kraj bude ale rozhodnutí vlády respektovat a přizpůsobí se mu. Pro své organizace již připravuje výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek, sdělila dnes Pokorná Jermanová ČTK.



"Nejsme z toho šťastní, ale budeme respektovat rozhodnutí vlády a přizpůsobíme se tomu. Připravujeme pro naše příspěvkové organizace a oblastní nemocnice výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek a potřebného materiálu, ale pro ostatní síť to bude znamenat, že bude zásobena jiným způsobem. Nebudeme také moci nařídit v případě výpadků pracovníků v sociální oblasti pracovní povinnost," uvedla hejtmanka.