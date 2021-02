Novely z pera ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a Jana Blatného byly tak mizerné, že ta první beznadějně uvízla ve sněmovně a ta druhá se po zdrcující kritice nedostala ani na jednání vlády. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) sice změnu ústavního zákona o bezpečnosti připravil, ale je téměř vyloučené, že by se stihla projednat do konce volebního období.

Nouzový stav trvá jen díky hlasům komunistických poslanců. Ti ho ovšem podmínili otevřením škol a skiareálů. To jim Andrej Babiš slíbil, ale nesplnil. Šéf KSČM Vojtěch Filip tak zatroubil ke vzpouře. Ve čtvrtek, kdy bude o dalších třiceti nouzových dnech jednat sněmovna, komunističtí poslanci vládní žádost nepodpoří.

InfografikaZdroj: DeníkKabinet se tak musí ohlížet po jiných spojencích. V neděli se Babiš a Hamáček na toto téma sešli s předsedy Pirátů a STAN. Podmínky dvojbloku jsou jasné: návrat dětí do škol, efektivní kompenzační bonus, adekvátní finanční náhrada za pobyt v karanténě a návrh pandemického zákona.

Vláda už včera posvětila zvýšení podpory pro podnikatele a probírala i obnovení prezenční výuky. Nebudou-li vládní závěry přesvědčivé, nouzový stav zřejmě 14. února skončí. Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála to ale nebude žádná katastrofa.

Vláda sice nebude moci omezovat pohyb obyvatelstva a nařizovat armádní pomoc, avšak i tak státním autoritám zůstane mnoho regulačních nástrojů. Přejdou jen na resort zdravotnictví, krajské hygienické stanice a náčelníka Generálního štábu AČR.

„Jde o to, aby se vláda nebála předat moc odborníkům v krajích. Pochopitelně plošná razantní opatření bez nouzového stavu dělat nelze, muselo by se přestoupit na dobrovolný modus. Ovšem dodržování zákazů je do značné míry věcí dobré vůle lidí už dnes, neboť se absolutně nevymáhají,“ sdělil Dostál Deníku.