Nová koalice v Brně posune rezidentní parkování, jména radních zatím neřešila

Lidé, kteří si chtějí vyřídit parkovací oprávnění pro další vlnu rezidentního parkování, si možná oddychnou. Začátek další vlny se možná posune na duben příštího roku. Ve středu to oznámila budoucí brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS jako jeden ze záměrů nového vedení Brna. „Vyzýváme současnou radu, aby přijala usnesení, kterým posune zahájení druhé vlny rezidentního parkování z data prvního listopadu na prvního dubna následujícího roku,“ sdělila.

Zároveň deklarovala, že se s budoucími koaličními partnery shodli na podpoře strategických projektů Brna. „Jde zejména o vznik nové multifunkční haly u výstaviště, vznik velodromu a atletické haly, výstavbu Janáčkova kulturního centra, rozvoj areálu výstaviště, podporu klíčových dopravních staveb jako je velký městský okruh či přípravu zajištění obslužnosti nového vlakového nádraží,“ vyjmenovala Vaňková.



Další termín koaličních jednání si zatím budoucí koaliční partneři nestanovili. „Chceme ale mít programové prohlášení co nejdříve připravené,“ ujistila budoucí primátorka.



Zkomplikovat situaci mohou ještě Piráti. Koaliční smlouvu totiž musí odsouhlasit jejich brněnští členové v hlasování. „Vyjednávací tým má mandát v jednání pokračovat. Dokud není koaliční smlouva hotová, nemáme o čem hlasovat,“ zmínil lídr Pirátů Tomáš Koláčný.



Zároveň přiznal, že se s budoucí koalicí neztotožňuje dvojka pirátské kandidátky Markéta Gregorová. „Je to ale asi jediná výjimka. Jinak cítím podporu,“ reagoval Koláčný.



Koaliční spolupráci nakonec nabídl v úterý Pirátům také primátor Petr Vokřál, včetně tří míst v radě. „Nabídku jsme dostali, ale v tuto chvíli není na stole,“ poznamenal Koláčný.O konkrétních jménech v radě města zatím při jednáních strany řeč nevedly. „Bavili jsme se o tom, kam chceme Brno posunout, jakým směrem ho chceme směřovat. Na to jsme se zaměřili, to je pro nás nejdůležitější.,“ uvedla Vaňková.Ta také odmítla, že nynější jednání o koalici bez ANO byl ze strany ODS podraz. „Hledali jsme to nejlepší řešení pro Brno. Vítěze voleb jsme neobešli. Oznámili jsme to hnutí ANO před úterní tiskovou konferencí a to pro mě bylo zásadní. Bylo v nejbližším možném termínu, bezprostředně po podpisu dohody,“ sdělila Vaňková.Jednání o budoucí koalici si pochvaluje i lídr lidovců Petr Hladík. „Hlavní rozdíl vidím v tom, že jsme nedokázali prosadit některé obsahové priority z oblasti školství či bydlení. Tentokrát jsme se na ničem z našeho programu nezadrhli,“ byl spokojený Hladík.