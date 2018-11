Nová koalice o výtkách ODS a ANO: Pražané mají dost hádek a politikaření

Zástupci Pirátské strany, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) oficiálně představili veřejnosti programové prohlášení, které hodlají během následujících čtyř let splnit ve vedení hlavního města. Lídři včetně budoucího primátora Zdeněk Hřiba (Piráti) se zaklínají změnou, novým politickým stylem. Slibují zlepšení a investice především v oblasti dopravy a bydlení.

„Koalice bude čelit několika výzvám, které vyplývají z problémů Prahy. Chceme v Praze stavět, abychom vyřešili otázku nedostupného bydlení, vysázet stromy, vyřešit dopravní stavby. Máme tým odborníků, v radě budou sedět profesionálové ve svých gescích. Představujeme slavnostně prohlášení, které nabízí sdílenou vizi rozvoje Prahy. Ta tady dosud chyběla,“ zahájil středeční tiskovou konferenci Pirát Hřib.

Starosty Prahy 7, poslanec a šéf zastupitelů Prahy sobě Jan Čižinský při pozdravu zvolil oslovení „milí sousedé“. Poděkoval signatářům, dobrovolníkům i voličům svého hnutí a zopakoval, že už před říjnovým hlasováním Čižinský a spol. prosazovali změnu. „Ta změna je teď obsažena v programu. Spočívá v odlišném stylu. Jsme zaměstnanci Prahy, budeme se podle toho chovat. Chceme se spolupracovat s městskými částmi, obyvateli. Naše čísla jsou veřejná, chceme, aby vedení Prahy získalo důvěru Pražanů,“ pokračoval.

Jeho kolega Adam Scheinherr bude mít na starosti dopravu jako náměstek primátora. „Uvědomujeme si, že máme desítky let zanedbanou infrastrukturu - manko činí dvacet až třicet miliard korun. Chceme se postarat o to, aby bylo spolehnutí na naše mosty, aby nepadaly. Chceme, aby po čtyřech letech byl Dvorecký most postavený a aby byl připraven projekt Rohanského. Prioritou jsou pro nás Pražský i Městský okruh, stavba metra D a nové tramvajové tratě - hlavně na Václavské náměstí. Ale nedostavíme okruhy za čtyři roky, není to tak, že bychom mohli začít zítra kopat, musíme projekt připravit,“ upozornil nominant Prahy sobě. „Za nás snad jen jednu větu: My chceme hlavně zrychlit,“ dodal šéf Čižinský.

Čižinský také upozornil, že nová pražská koalice bude konzultovat hotové programové prohlášení s opozicí. „To v Praze nemá obdoby. Lidé mají dost hádek,“ vysvětlil. Jenže hlavně vítěznou ODS - zdá se - moc neuspokojil. Pražští občanští demokraté vyzvali Čižinského i Jiřího Pospíšila, volebního lídra Spojených sil pro Prahu, aby přijali odpovědnost vůči voličům a zasedli v městské radě.

Diskreditovat Hřiba

„Jejich vznosná slova o tom, že upozadili svoje ambice a dají šanci vzniknout koalici změny, jsou směšná a zároveň nebezpečná pro svoji neupřímnost, bezpáteřnost a vypočítavost. ODS je proto přesvědčená, že svým postupem ve skutečnosti jen maskují taktickou hru, jak v krátké době obnažit nezkušenost Zdeňka Hřiba a diskreditovat ho,“ napsali ve společném prohlášení šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija a Tomáš Portlík, předseda pražské organizace strany.

Včera vyzvete p.Čižinského,aby šel pracovat do Rady hl. města a převzal tak osobní odpovědnost.On místo toho mluví o “převratném” jednání s opozicí nad programem,které tu prý nikdy nebylo.Jenže s ODS-vítězem voleb se nesešel ANI JEDNOU. O člověku vypovídají hlavně činy, ne slova! — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) November 7, 2018

„Myslím, že Praha má dost politiky, kdy se lidé hádají přes média,“ reagoval na novinářský dotaz Čižinský. „Jsem starostou, předsedou klubu zastupitelů. Práci rady si budeme vyhodnocovat průběžně po půl roce. Budu se snažit vnést svou znalost městské části a magistrátu tak, aby tato koalice opravdu Prahu zlepšila. V radě budu v podstatě jako člověk za Prahu sobě navíc.“

„Uvítal bych spíše, aby nás ODS vyzvala, co máme přidat do programového prohlášení. Kdo kde bude sedět, je naše odpovědnost. My chceme přinést nový politický styl. Já mohu být kariérní politik a mít v radě na starosti územní rozvoj, ale pro Pražany bude lepší, když tam bude docent Hlaváček (bývalý šéf IPR Praha – pozn. red.). Voliči zhodnotí, jestli můj názor je správný, jestli chtějí experty či politiky,“ prohlásil předseda TOP 09 a europoslanec Pospíšil s tím, že bude mít na starosti prezentaci Prahy v Bruselu nebo shánění evropských peněz.

Více magistrátních výborů

Podle Hřiba se koalice pokusí případné připomínky, které dostane od opozice a jednotlivých radnic městských částí, zapracovat do programového dokumentu. „Další podněty nezahodíme, budeme se jimi zabývat,“ slíbil pirátský lídr. Na první zasedání pražského zastupitelstva v polovině listopadu by měl přijít jednotný tým, který je podle proklamací jeho členů připraven spolupracovat napříč gescemi.

Jeden ze zádrhelů však může být personální politika týkající se chodu magistrátu. „Nejdeme dělat personální revoluci, ale úředníci v řadě oblasti nemají podmínky, aby mohli pracovat bez zbytečného zdržování. Proto uděláme audit stavu, v jakém město přebíráme,“ sdělil na závěr Hřib. Koalice obsadí osm magistrátních výborů s uvolněnými předsedy, kontrolní výbor připadne opozici. „Je tam sice navýšení oproti minulém období, ale potřebujeme dohnat skluz, který Praha má. Proto je tam přidána oblast bydlení, naprosto kritická pro rozvoj města,“ zakončil budoucí primátor.