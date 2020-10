PŘEHLEDNĚ: Vláda přitvrdila. Nová opatření se týkají škol, roušek i restaurací

aktualizováno včera 10:07 Aktualizováno





Ministři v pondělí na jednání kabinetu rozhodli o dalším zpřísnění pravidel kvůli rostoucí nákaze koronavirem. Změny začnou platit již od půlnoci na středu 14. října. Omezení by měla trvat do konce nouzového stavu, tedy do 2. listopadu. Vláda rovněž až do začátku listopadu uzavřela všecny školy a zakázala shromažďování se více než šesti osobám. Již od úterý 13. října platí povinné nošení roušek i na zastávkách MHD. Co dále vláda nařídila?

Roušky jsou povinné na mnoha veřejných místech. | Foto: Deník / Jan Pořízek