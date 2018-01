Prezidentská debata? Nova ji plánuje na neděli, Prima na úterý

Televize Nova chce uspořádat debatu prezidentských kandidátů v neděli večer, Prima v úterý a Česká televize ve čtvrtek. Barrandov by ji chtěl vysílat v pondělí. Současný prezident Miloš Zeman potvrdil účast ve všech z nich, jeho protikandidát Jiří Drahoš trvá na účasti ve dvou debatách.

Zatím jediným jejich potvrzeným duelem je debata v České televizi 25. ledna. Sdělili to dnes mluvčí televizí a prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman v sobotu řekl, že se na rozdíl od týdnů před prvním kolem voleb televizních debat se svým protikandidátem nyní zúčastní, přičemž by mohl jít do více než jedné diskuse. Tři už by však podle něj diváky nudily.

Zemana s návrhem účasti v diskusích oslovily Česká televize, Nova, Prima a Barrandov, uvedl Ovčáček a prezident všechny čtyři nabídky přijal bez jakýchkoli podmínek.

Debaty by se měly konat večer, a to v neděli na Nově, v pondělí na Barrandově, v úterý na Primě a ve čtvrtek v České televizi. Mluvčí ČT Karolína Blinková ČTK sdělila, že Česká televize debatu odvysílá ve čtvrtek 25. ledna od 20:00. Nabídku moderovat prezidentskou debatu dostal tradičně Václav Moravec. Pořad bude vysílat ze studia z Kavčích hor přímým přenosem ČT1 i ČT24. Oba kandidáti již podle ní svou účast písemně potvrdili.

TV Nova chce vysílat debatu v neděli 21. ledna od 20:00. Zeman podle mluvčí televize Jany Ondrejechové pozvání přijal, na odpověď Drahoše Nova čeká.

Televize Prima debatu naplánovala na úterý 23. ledna ve 20:15 v přímém přenosu z Hudebního divadla Karlín. Zeman již podle jejího mluvčího Adama Halmošiho účast potvrdil, konečnou odpověď Drahošova týmu televize zatím nedostala. Oba protikandidáti by si mohli přivést do hlediště své příznivce. Součástí debaty by měla být zkouška znalostí.

Drahoš dnes zopakoval, že nyní platí jeho záměr zúčastnit se dvou televizních debat. Už dříve řekl, že jedna z nich by měla být ve veřejnoprávní České televizi. Zeman podle Ovčáčka účast televizím přislíbil závazně.

Česká televize také dnes uvedla, že od 22. do 24. ledna poskytne na programech ČT1 a ČT2 bezplatný vysílací čas pro spoty obou kandidátů.