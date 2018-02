Nová posila Pirátů? Do jejich řad míří internetový guru Patrick Zandl

Český internetový podnikatel a novinář Patrick Zandl, který je považovaný za jednoho z "otců českého internetu" projevil zájem o členství v České pirátské straně v Brandýse nad Labem. Informoval o tom na internetovém fóru Pirátů. Muž, který v minulosti mimo jiné založil portály Mobil.cz/Technet.cz (dnes iDnes) a byl dlouholetým šéfredaktorem serveru Lupa.cz, prý chce nepravidelnou spolupráci přetavit v systematickou.

"S Piráty sympatizuji dlouhodobě, delší dobu přispívám radou v oblasti digitálního světa a tuhle dlouhodobou spolupráci chci proměnit v systematickou práci v místním sdružení v Brandýse (ano, to si teprve budeme muset založit) a pomoci s rozvojem Brandýsa (a samozřejmě Staré Boleslavi)," uvedl na fóru Pirátů.

Zandl na otázku týkající se ostatních stran uvedl, že uvažoval i o Zelených. "Jejich program mám rád, ale nezdá se mi, že by se straně podařilo dostat se do nějaké produktivní fáze, kdy by ho byla schopna alespoň před některými voliči mimo svou primární skupinu obhájit (na pochopení prospěšnosti programu Zelených je třeba mít alespoň PhD)," argumentoval, proč se dal přednost Pirátské straně před ostatními.

"Styčné body pro sebe vidím i v programu TOP09 - ti jsou pro mne příjemně eurooptimističtí (a jako jedni z mála to deklarují), dlouhodobě jsem u nich ale postrádal sociální citlivost (což se v poslední době snižuje) a akceschopnost. Občas mi prokmitnou náznaky soudnosti u některých členů ČSSD (bývalý premiér Sobotka uměl příjemně překvapit), ale většina strany je umí spolehlivě zabít - stejně tak ODS," dodal.

Patrick Zandl založil v roce 1996 jedno z prvních technologických internetových zpravodajství Mobil.cz a postupem času řadu dalších zpravodajských serverů, poté je prodal společnosti MAFRA (deset let před tím, než ji koupil Andrej Babiš).

Byl také několik let ředitelem produkce internetových serverů iDnes. Spoluzakládal internetovou televizi Stream.cz, vedl internetový zpravodajský server Lupa a spoluzakládal energetický startup Energomonitor. Nyní pracuje ve společnosti CZ.NIC (firma, která vede registr domény CZ) na pozici vedoucího týmu vývoje bezpečnostních produktů.