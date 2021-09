Nová pravidla pro předjíždění cyklistů: Někde bude stačit jen metr

Petr Mladý z Novostrašecka je vášnivým cyklistou. Kolo využívá nejen na projížďky ve svém volném čase, ale i jako dopravní prostředek do zaměstnání na Kladně. S chováním řidičů tak má své každodenní zkušenosti. Fakt, že sněmovna definitivně schválila nová pravidla pro povinný minimální odstup aut od cyklistů, proto vítá. „Určitě to není spása. Bezohlední řidiči se vždy najdou, stejně tak ale i cyklisté. Situace se celkově zlepšuje a snad to bude pokračovat,“ doufá cyklista.

Cyklisty bude nově nutné objíždět ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru | Foto: PhotoMIX Company; Pexels

Poslanci nakonec schválili novelu zákona o i s připomínkami senátorů. Novela řidičům motorových vozidel ukládá povinnost při předjíždění dodržet minimální vzdálenost jeden a půl metru; na silnicích s maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu ale nakonec bude stačit jen jeden metr. Zákon začne platit od ledna 2022, podepsat jej musí ještě prezident. Řidičům, kteří nebudou respektovat a dodržovat minimální odstup při předjíždění, hrozí pokuty. Ovšem ne již tak vysoké. V původním návrhu sněmovny totiž hrozila řidiči pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na půl roku a možnost odebrání až sedmi bodů. Nově je to „pouze“ sankce až dva tisíce korun. „Pokud ale řidič cyklistu ohrozí při předjíždění, pak se na něho i nadále vztahují přísnější paragrafy. Změna je pouze u situace, kdy řidič nedodrží stanovenou vzdálenost, tedy odhadne špatně vzdálenost. To se stát prostě může,“ vysvětluje Vratislav Filler ze spolku AutoMat. Změna v autoškolách: Žáci budou řešit křižovatky i pomocí moderní technologie Přečíst článek › Odborník na cyklistická témata zároveň upozorňuje, že pevně daný minimální odstup pomůže ve sporných situacích při kolizi motorového vozidla s cyklistou. „Bude tak zřejmé, že řidič porušil své povinnosti a nebude se muset vše složitě prokazovat přes znalecké posudky,“ doufá Filler. S pevným ukotvením minimální vzdálenosti pro předjíždění cyklistů souhlasí i šéf BESIPu Tomáš Neřold. Jedním z důvodů je totiž neustále rostoucí počet rekreačních cyklistů ale i uživatelů kol v městské mobilitě. Pochvaluje zároveň snížení sankcí pro řidiče. „Byly neadekvátně vysoké,“ vytýká šéf BESIPu. Řidiči novinku kritizují Nová pravidla pro předjíždění cyklistů ale nadále kritizují motoristé. Jedním z hlavních argumentů jsou podle nich komplikace na úzkých silnicích. „Například na úzké silnici podél řeky Berounky směrem k Rozvědčíku a dále do Křivoklátu cyklisty nikdo nepředjede. Anebo poruší zákon a a řidiči je předjedou. Ale riskují pokutu,“ namítá profesionální řidič kamionu ze středních Čech Milan Doubrava. Na stranu motoristů se přidává i předseda Asociace autoškol ČR Aleš Hořčička. Ten označuje nová pravidla za alibistická. „Pokud dopravní policie zmiňuje, že měřit vzdálenost, která je taxativně stanovena na 1,5 metru, nemůže, tak se obávám, že to vyvolá větší chaos než cokoliv jiného,“ říká Hořčička. Strážníci i policisté budou moci zajistit kvůli nezaplacené pokutě auto Přečíst článek › Cestu vidí nikoliv v administrativních a legislativních procesech, ale především v osvětě a medializaci rizik při špatném předjíždění „Tohle by měl být úkol pro BESIP. Definovat bezpečný odstup v centimetrech prostě nelze. Je to hodně individuální, záleží na situaci, rychlosti, stavu povrchu vozovky či počasí,“ dodává šéf asociace autoškol. Na příští rok BESIP rozsáhlou kampaň na „soužití“ cyklistů a řidičů na silnicích plánuje. Hlavním tématem bude nejen vysvětlení nutnosti dodržování nových pravidel při předjíždění cyklistů, ale hlavně dodržování zákona na pozemních komunikací i ze strany cyklistů. „Samotná legislativa není zárukou, že se změní atmosféra na silnicích. Potřebujeme mnohem větší vzájemnou toleranci a respekt,“ dodává Neřold.