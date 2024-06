Kynologové i chovatelé koček napjatě čekají, jak nové složení Evropského parlamentu naloží s návrhem legislativy, která má chov těchto zvířat zpřísnit. Do zemí EU se začalo dovážet velké množství zvířat z nijak nekontrolovaných chovů z Ruska, Běloruska a dalších zemí a panují obavy, že se jedná o jedince, kteří skončí v množírnách nebo v podmínkách, kde budou trpět. Chovatelé namítají, že česká legislativa je přísná dost a půjde jen o další byrokratickou mašinérii, která poškodí jen poctivé chovatele. Na neregistrované množírny a další nelegální chovy nedosáhne.

V rámci evropské legislativy je to vůbec poprvé, kdy Evropská komise navrhuje pravidla i pro chov psů a koček v chovných zařízeních, obchodech se zvířaty a útulcích. Důvodem je nárůst nezákonného obchodu se psy a kočkami. „Kvůli rostoucímu internetovému trhu se urychlil a realizuje se na něm nyní šedesát procent veškerého prodeje psů a koček v EU,“ zdůvodnila Evropská komise.

Podle důvodové zprávy Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrých životních podmínkách psů a koček, kterou dostal k seznámení i Senát, se nelegálně do EU dovážejí zvířata především ze Srbska, Ruska, Běloruska nebo Turecka. „V důsledku toho některé z členských států zvažují vnitrostátní opatření – například Lotyšsko zavedlo dodatečná kontrolní opatření při dovozu. Pokud však nebudou přijata žádná opatření na úrovni EU, povede to pravděpodobně k přesměrování těchto přesunů do Unie přes jiné členské státy,“ uvedl dokument.

Jenže postup, který zatím návrh prosazuje, vypadá pro chovatele drakonicky. Mluví se v něm například o kontrolách, a to přímo v domech chovatelů. „Podmínky v chovných zařízeních jsou obzvláště důležité pro zajištění řádného chovu a ošetření psů a koček před jejich uvedením na trh. Je proto důležité, aby tato zařízení byla schválena příslušnými orgány a aby před jejich schválením proběhla předběžná kontrola na místě,“ stojí v dokumentu. Úředníci by také měli jednotlivá chovatelská zařízení schvalovat.

Kritika od českých kynologů

Registrovaní chovatelé, například pod chovatelskými kluby, by měli i podle návrhu získat oprávnění lehce. Přesto se záměr chovatelům nelíbí, největší kynologická organizace v Česku, Českomoravská kynologická unie, ho odmítá. „Pod názvem, se kterým asi všichni souhlasí, se skrývají návrhy na pravidla, která by měla nebo mohla mít velmi negativní dopad na chov psů, a to hlavně na chov psů s průkazem původu. Závažná je i právní úprava materiálů, ze které vyplývá, že by jednotlivé státy neměly žádnou možnost si podle svých potřeb provést úpravy,“ okomentovala mluvčí organizace Vladimíra Tichá.

Návrh například řeší i zajištění zatím blíže nespecifikovaných tepelně komfortních zón, nároky na prostor včetně materiálů, dokonce i složení krmiva. Legislativa by stanovila i podobu kotců a zcela by zakázala chov výhradně uvnitř.

Problémem jsou i kontroly v domácnostech. V Česku přímo narážejí na právo. „Ve vnitrostátních předpisech ČR je obydlí nedotknutelné a nelze do něj bez výjimečných důvodů vstoupit bez souhlasu obyvatele. Běžná veterinární kontrola výjimečným případem není a veterinární dozor není oprávněn vstoupit do obydlí, jehož součástí je chovatelské zařízení, za účelem jeho kontroly bez souhlasu majitele. Majitel je pouze povinen zvíře v případě kontroly ukázat,“ přiblížila současný postup Tichá.

Podle ní je současná vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování dostatečná a bruselský návrh je nadstavba, která proti množírnám nijak účinná nebude. „Takzvaná šedá zóna je obtížně dohledatelná a kontrolovatelná. Vesměs se jedná o neevidované chovatele, o jejichž počtu a způsobu chovu nemá nikdo přehled,“ přiblížila kynoložka.

Upozornila také na velkou personální zátěž, kterou by návrh přinesl. „Ta agenda je tak rozsáhlá, že si nemyslím, že by na to momentální kapacity Státní veterinární správy stačily. Je jasné, že by musela vzniknout nová místa pro úředníky, také pro IT pracovníky, protože těch sbíraných dat bude obrovské množství,“ poznamenala.

Od unijních politiků k návrhu zazněla uklidňující slova. „Nová legislativa se netýká domácích mazlíčků, kteří vrní doma na gauči. Nikomu nenařizujeme, jak se starat o svoji kočku nebo psa. Jde nám hlavně o to, aby zvířata nebyla týraná a měla důstojné podmínky k životu i rozmnožování,“ uvedla pro ČTK místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Počet odhalených množíren roste

Problém množíren není v Česku nijak zanedbatelný. „V roce 2023 se počet odhalených množíren pohyboval v menších desítkách. Můžeme potvrdit, že podle odhadů jsou čísla na vzestupu,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Napomohla tomu nejen samotná trestná činnost, ale také nedávné přijetí nové legislativy a fakt, že lidé si více všímají svého okolí. „To je pro odhalování nelegálních chovů velmi podstatné,“ potvrdil Vinčálek.