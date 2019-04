„KDU-ČSL si je vědoma svých silných regionálních kořenů, máme druhý nejsilnější senátorský klub a v předsednictvu jsou úspěšní komunální politici z Čech - náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek, z Moravy - náměstek brněnské primátorky Petr Hladík a ze Slezska - náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec. Průměrný věk je 43 let, což považuji za potvrzení faktu, že KDU-ČSL je moderní středopravicová strana,“ uvedl k tomu v rozhovoru pro Deník Marek Výborný. Zdůraznil přitom, že všichni se hlásí ke konzervativismu, což ale „neznamená návrat do pravěku“.

Věnuje se v něm stěžejnímu tématu své strany, totiž rodině, která je pro něj základní hodnotou i stavebním prvkem státu. „Když vedeme debatu o rodině, jde nám především o její stabilitu, a tu podle nás tvoří táta, máma, děti, babička a děda. Nemám tím vůbec na mysli tradiční rodinu z minulých století. Ta se logicky vyvíjí, především proto, že sociální status ženy v 19. století byl úplně jiný než dnes, a k němu my se samozřejmě vracet nechceme,“ míní Výborný.

Nadnesl též opatření, jimiž lidovci chtějí postavení rodiny upevnit: „Jde například o podporu vícečetných rodin, protože v nich dnes výrazně klesá příjem na hlavu. Proto chceme navázat sociální odvody na počet vychovávaných dětí. Tento systém promítneme do novely zákona, podle níž by rodiče čtyř a více dětí žádné peníze na sociální pojištění neodváděli. Nejde ale jen o peníze. Chceme také přirozeně lidsky ocenit rodiny a vytvořit mámám a tátům prostor na to, aby na sebe a děti měli čas.“

Dodává, že v debatě kolem rodičovského příspěvku mu připadaly nesmyslné návrhy, podle nichž by se jeho zvýšení týkalo jen rodičů dětí narozených po 1. lednu 2020. „Doufám, že se vláda touto nespravedlivou cestou nevydá,“ sdělil.

Marek Výborný se vrací i k působení lidovců v Sobotkově vládě, které vnímá jako úspěšné. „Splnili jsme většinu ze slibů, s nimiž jsme do ní šli. Bylo by pokrytecké a nepoctivé teď říkat, že to tak nebylo.“

