Nová vláda čelí kritice. Fiala z ODS hovoří o polokomunistickém kabinetu

Hledáme šikovné brigádníky na noční doplňování zboží do supermarketu v Turnově. Náplň práce: ruční balení a vybalování zboží , vkládání zboží do regálů , kontrola záruční doby

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vojsko, ozbrojené síly atd. 41 060 Kč

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) Strážný Hradní stráže (služební poměr - voják z povolání). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 41060 kč. Volných pracovních míst: 40. Poznámka: Náborový příspěvek!, , Místo výkonu služby: Praha, , -----------------------------------------------, Pokud máte zájem o službu strážného v Hradní stráži, zaregistrujte se online do databáze zájemců o službu v ozbrojených silách ČR. Registraci proveďte přes tento webový elektronický formulář zájemce: https://kariera.army.cz/registracni-formular#1 . , -----------------------------------------------, , Kontakt: telefonicky na bezplatnou linku 800 154 445 - pondělí-čtvrtek 8-17 hod., pátek 8-12 hod., e-mailem na kariera.praha@army.cz nebo nabor@army.cz ., , Osobní návštěva zájemců o službu v Hradní stráži umožněna na těchto místech po celé ČR: https://kariera.army.cz/kontakt ., , Aktuální informace o pozici na kariera.army.cz, , Požadavky: věk zájemce vyšší než 18 let, české občanství, trestní bezúhonnost, tělesná výška zájemce od 178 do 188 cm, váha zájemce musí být odpovídající výšce tak, aby uchazeč/uchazečka neměl/a nadváhu (BMI do 25), výborný zdravotní stav., , Komplexní informace o náboru do Hradní stráže na: www.hrad.army.cz, , Zaměstnanecké výhody: náborový příspěvek, příspěvek na dopravu, zajištění zdravotní péče, ubytování a stravování. Pracoviště: , . Informace: , .