S Petříčkem o záležitosti už mluvil předseda sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD), protože postup ministerstva průmyslu by mohl podle něho znamenat nebezpečný precedens. Ministr ho ujistil, že Česko se nehodlá nechat Čínou tlačit a dohodnuté principy pro vzájemná jednání platí.

Postup ministerstva odsoudili senátoři z klubu Starostů, který je jednou ze dvou nejsilnějších frakcí v horní komoře. V prohlášení, které zaslali ČTK, žádají odvolání Novákové z funkce ministryně.

"Její zákrok, iniciovaný čínským velvyslancem, je hrubým porušením suverenity české zahraniční politiky. Paní ministryně tím také znevážila a ohrozila ekonomické zájmy České republiky a i obchodní vztahy s Tchaj-wanem," uvedli. Vláda by podle nich měla toto jednání ministryně odsoudit s náležitou omluvou.

Za nešťastnou označil Zaorálek formulaci v následném prohlášení Novákové o tom, že Česko uznává politiku jednotné Číny. "Je to něco zásadně jiného, než co jsme říkali my ve svých prohlášeních a od čeho se odvíjelo určité chování a určitý postup," řekl dnes bývalý ministr zahraničí Zaorálek. Česko v prohlášeních podle něho garantuje dodržování své politiky jedné Číny. "Vždy jsme zdůrazňovali, že se jedná o naši politiku jedné Číny, to znamená ne čínskou," zdůraznil. Postoj znamená podle něj i to, že Česko rozvíjí spolupráci s Tchaj-wanem.

Pro hladkou cestu prezidenta Zemana

Tchaj-wan nemá v Česku velvyslanectví, ale hospodářskou a kulturní kancelář. Její ředitel Chung-I Wang je ale podle serveru Hlidacipes.org považován za člena diplomatického sboru a je běžně zván například na jednání s ministerstvem zahraničí. Čínský velvyslanec podle informací webu o odchod zástupce Tchaj-wanu požádal s tím, že je to v zájmu České republiky, respektive v zájmu hladké cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny naplánované na 24. až 28. dubna. Nováková prostřednictvím náměstka Vladimíra Bärtla požádala reprezentanty Tchaj-wanu o to, aby setkání opustili v zájmu zabránění diplomatickému konfliktu, uvedlo ministerstvo.

"Pokud vím, tak v souladu se zvyklostmi je to, že se v minulých letech podobných setkání zástupce Tchaj-wanu účastnil," podotkl Zaorálek. Dohodnutá pravidla v postupech mezi Českem a Čínou by se podle něho měla dodržovat, nikoli bezdůvodně nebo pod nějakým tlakem měnit. "Ustupovat od něčeho, co se celá léta praktikovalo, je chyba," míní. Zaorálek ale také řekl, že jelikož nezná všechny okolnosti události, nemůže vyloučit, že se z české strany přihodilo něco, co mohla vnímat jako porušení pravidel čínská strana.

Sněmovní zahraniční výbor se sejde příští čtvrtek, dosud žádný z jeho členů podle Zaorálka nepožádal o to, aby se událost dostala na program jednání. Sám prý, i vzhledem k Petříčkovu stanovisku, nemá co řešit.