Prezident Miloš Zeman si užívá dosaženého vítězství v Lánech, kde včera přijal předsedy Pirátů Ivana Bartoše a lidovců Marka Výborného. Večer se tamtéž sešel i s předsedou vlády.

Všichni mohli jen konstatovat, že Zeman vytahal ČSSD za uši a ukázal jí, kdo je v zemi pánem. Šéf ČSSD Jan Hamáček se ocitl v nelehké pozici, protože jeho favorit pohořel. Tříměsíční martyrium, během něhož chtěla sociální demokracie ukázat svaly, dopadlo přesně naopak.

Reálnou sílu projevil Miloš Zeman a vládní převahu Andrej Babiš, který vše utnul konstatováním, že by se za Šmardu styděl, protože by ho nemohl vzít do Vídeňské opery nebo na schůzku s francouzským prezidentem.

Vysoká laťka

Tím ovšem nastavil nepříjemnou laťku. Co kdyby Hamáčka napadlo navrhnout starostu Náchoda a poslance Jana Birkeho? Ten se kulturou nikdy nezabýval a francouzsky také neumí. Pravda, kdysi vedl Smíšenou česko-čínskou komoru, což by se mohlo líbit Zemanovi, ale Babiš by asi nadšený nebyl. Odbornice Kateřina Kalistová, která je na kultuře náměstkyní, po ministerském křesle netouží, neboť je mnohem vachrlatější než to pod služebním zákonem, na němž sedí.

Hamáček chce nové jméno pro resort kultury přinést do pátku, kdy zasedne předsednictvo strany. Na něm bude muset řešit i vnitrostranickou situaci, neboť po jeho hlavě volá ústecká krajská organizace, podle níž vyjednávání o ministrovi kultury nezvládl. Odchod z vlády pak doporučuje místopředseda strany Šmarda a další funkcionáři.

Spokojený předseda

Hamáček se ale tváří spokojeně. Podle něj byla jeho strategie správná, neboť záhy bude mít ČSSD zase pět ministrů a v jednáních o rozpočtu se daří uspokojovat nároky sociálnědemokratických resortních šéfů.

Za sebe zmínil například miliardy navíc pro hasiče a policisty. Podobný důvod k optimismu nemá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta požadovala navíc téměř 12 miliard, ale její pětihodinové jednání s šéfkou financí Alenou Schillerovou skončilo bez dohody.