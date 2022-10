Jeho znalost prověří závěrečné zkoušky. Do balíku testovacích otázek totiž od října přibude mimo jiné i video ze skutečného provozu. Zkoušený bude muset odpovědět, zda řidič dodržel bezpečnou vzdálenost. „Samozřejmě bude muset vnímat i veškeré dění jako ve skutečném provozu. Třeba jakou rychlostí se auto přibližuje k železničnímu přejezdu, zda je to správná rychlost a podobně,“ upřesňuje místopředseda Asociace autoškol České republiky Jiří Novotný.

Nové metody v podobě dynamických obrázků či reálných videí vítají i autoškoly. „Je to krok správným směrem. Student musí plně vnímat i jiné věci. Videa jsem při výuce používal už kdysi dávno. S kameramanem jsme natočili na Rakovnicku několik dopravních situací a poté v učebně se studenty rozebírali,“ uvádí majitel autoškoly Škrlant & Kubánek v Rakovníku Vladimír Škrlant.

Problematická jízda v pruzích

Resort dopravy při jednoletém výročí ostrého provozu dynamických otázek odtajnil, u kterých úloh adepti nejvíce chybují. Mezi nejčastěji špatně zodpovězenou dynamickou otázkou byla ta týkající se tématu, jak může motocyklista předjíždět v koloně. Správně na ni dokázala odpovědět jen zhruba polovina. "Druhá polovina tak vůbec nezná pravidla jízdy v jízdních pruzích. Ta otázka je specifická i tom, že jsme pomocí ní chtěli upozornit na nesprávné chování motocyklistů, a to co smějí a nesmějí. Zároveň chceme upozornit, že cyklisté v určitých případech mohou jet podél kolony po pravé straně,“ vysvětluje Janda.

Nejčastěji špatně zodpovězená statická otázka se zaměřuje na nadřazenosti světelných signálů nad dopravním značením. U té chybuje cirka 45 zkoušených. Na druhé straně nejčastěji správně zodpovězená statická otázka se týkala pravidel pro přecházení na přechodu pro chodce. U dynamických otázek uchazeči o řidičský průkaz nejčastěji správně odpovídali na předvídaní rizik při jízdě na hlavní silnici.

Data v šuplíku či v koši neskončí. Využít je chtějí autoškoly. „Statistiky využijeme při vzdělávání učitelů autoškol, kteří budou přenášet tyto své poznatky žadatelům o řidičské průkazy. Údaje jsou pro nás důležité,“ podotýká Novotný.

První sadu nových otázek představil resort dopravy před rokem. Od té doby přibylo do balíku úloh k řešení 125 „klasických“ otázek a dvacítka hýbajících. Vždy po částech a se zhruba čtvrtletním odstupem. Celkově je tak v systému nyní připraveno zhruba devět set dotazů. Číslo není konečné. Do konce roku 2023 by se měl počet zvýšit o dalších pět set . I tak to se bude jednat o počet dosti pod průměrem států Evropské unie (průměr činí podle Asociace autoškol ČR cca dva tisíce otázek v testech).

Asociace autoškol by ráda našla společnou řeč s resortem dopravy i v otázce závěrečného testu. Zatímco v Česku se skládá z 25 otázek, v Evropské unii je to průměrně o 15 úloh více. Z novinek nemusí mít studenti autoškol obavy. Vše si mohou prostudovat na webové stránce noveotazky.cz. Ministerstvo dopravy nauvažuje, že by do budoucna volný přístup zamezilo.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách. S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění.



Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR