Osm měsíců před volbami. Covid neustupuje. Vakcín je málo. Rezervační systém je komplikovaný. Politici porušují vlastní nařízení. Kdekdo se nechal očkovat přednostně. Na ministerstvu zdravotnictví zbyli už jen ministr a uklízečka. To je situace, kterou každý z politických aktérů využívá po svém.

Babiš v kleštích

Premiér Andrej Babiš čelí kritice ze všech stran i proto, že odpovědnost za zvládnutí koronakrize vzal na sebe. Ví, že by měl odvolat šéfa klubu ANO Jaroslava Faltýnka, ale neudělá to, protože nikoho jiného nemá. Totéž platí o předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi. Přivítal by odchod Zdeňka Kabátka z postu šéfa VZP, ale kvůli tlaku Pražského hradu se v tom neangažuje. Slíbil vrátit armádě deset miliard, ale zaplatí za to neschválením novely zákona o státním rozpočtu, protože komunisté neustoupí.

Opozice na jeho slábnoucí pozici zareagovala vytvořením dvou předvolebních bloků. V nich se spojili Práti a STAN a v koalici Spolu ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ani zde ale nepanuje idyla. Piráti se Starosty například řeší, jak zabránit tomu, aby na kandidátkách nepřeskákali díky kroužkování zástupci jedné strany ty druhé. Řešením má být striktní zákaz osobní kampaně a případná kompenzace počtu poslanců funkcemi ve sněmovně.

Ve druhém uskupení zase pražská ODS vystrčila růžky, když podmiňovala podporu předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové jako lídryně koalice odvoláním pirátského primátora Zdeňka Hřiba. To se sice podařilo urovnat, ale napětí trvá.

Ze hry je pravděpodobně Trikolóra Václava Klause ml., kterou opouštějí zakládající členové Antonín Fryč, Petr Viktorýn nebo Ivana Kerlesová. Rozhádali se kvůli místům na kandidátkách i Klausově stylu vedení strany. „Autokratičnost, která vychází Tomiu Okamurovi, tady nezafungovala. Navíc Klaus jr. zklamal lidi v regionech, bez nichž se to dělat nedá,“ míní politolog Lukáš Valeš.

Nováčci a ženy

Zatím se příliš nedaří ani Mikuláši Minářovi s jeho projektem Lidé PRO. O jeho formaci projevilo zájem mnohem méně lidí, než doufal. Včera ohlásil vstup do politiky bývalý elitní policista Robert Šlachta. Jeho hnutí Přísaha bude cílit na lidi, kteří jsou frustrováni ze současné situace, kdy se neměří všem lidem stejně.

„Tyto pokusy šanci nemají. Začalo se s nimi pozdě, nenabízejí nic nového a nejsou za nimi desítky zajímavých tváří. Navíc se pohybují ve středopravém prostoru, kde je narváno,“ říká Valeš. A připomíná i další aspekt předvolebního období: „Jedna věc jsou ambice některých lidí a druhá ti, kteří v duchu hesla Každý český miliardář má vlastní stranu chtějí prosadit svoje zájmy. Naopak vítá, že se na kandidátky více prosazují ženy. „Bylo by dobře, kdyby měly i reálný vliv,“ dodává. V tomto směru se k zajímavému souboji schyluje v Praze, kde budou stát proti sobě Markéta Pekarová Adamová za Spolu (dvojkou bude Jana Černochová z ODS), za Piráty Olga Richterová a za ANO zřejmě Věra Adámková.