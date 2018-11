Nové teplotní rekordy zaznamenalo 18 stanic, v Lučině bylo 21,2 stupně

Svářeči Svářeči EN 135 - Prostějov (1708001). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 150 kč, mzda max. 190 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Svářeči EN 135 - Prostějov (1708001), , Jste vhodným uchazečem, pokud:, - máte EN 135, - vyznáte se ve výkresové dokumentaci - výhodou, - zvládnete UZ,RTG, - máte vazačský, jeřábnický průkaz - výhodou, - máte dobrou pracovní morálku, - jste zodpovědný, , Budete se věnovat:, - svařování plechů 10 – 50 mm (svařování mostních konstrukcí), , Proč by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? , - nabízíme práci na HPP, - máte možnost práce přesčas, , , Pracoviště: Prostějov, Mzda: 150-190,- Kč/hod, Nástup: dle dohody, Směnnost: dvousměnný provoz (8 nebo 12 hodinové směny), , Pokud vás uvedené informace oslovily, splňujete požadavky nebo máte k nabízené pozici jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na tel. 773 447 447 anebo e-mailem na svarec@gasl.cz.. Pracoviště: Gasl cz s.r.o. - pobočka prostějov, Nerudova, č.p. 599, 796 01 Prostějov 1. Informace: Kontakt, +420 773 447 447.

Nejvyšší představitelé malých společností a institucí Asistent manažera ubytovacího zařízení (provozní). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Provozujeme několik ubytovacích zařízení, máme ještě další činnosti v oblasti IT, online marketingu a cestovního ruchu., , Hledáme někoho na pozici hlavního provozního Penzionu Ve Skále v Lokti, kdo bude řešit objednávky hostů a bude mít na starosti celý chod ubytovacího zařízení. Bude partnerem vedoucím pracovníkům firmy ve všech svých aktivitách. Uchazeč by měl mít dobré komunikační dovednosti a schopnost pracovat samostatně. Většina práce je na PC, proto vyžadujeme kvalitní ovládání PC. Znalost angličtiny i němčiny je nutná. Budete mít na starost zařizování všeho možného, co souvisí s provozem. Je potřeba také často provádět drobné opravy nábytku, řešení poruch, stěhování vybavení nebo jiné manuální a údržbové práce. Uvítáme praxi nebo třeba zkušenosti s organizací větších (třeba i školních) eventů/konferencí. Řidičské oprávnění B nutné., , Nabízíme stabilní zázemí firmy s mladým kolektivem kde nečekejte rutinu. Centrála společnosti je v Sokolově, odtud se pracuje a jezdí směr Loket. Bydliště v Sokolově je velkou výhodou. Pracovní doba se přizpůsobuje vytíženosti ubytovacího provozu. Platové možnosti jsou závislé na schopnostech a kvalitách uchazeče., , Zašlete prosím Váš životopis na email petr.vujtech@vujo.cz, vč. stručného motivačního dopisu. Vaše dotazy a další informace rádi poskytneme na tel. +420 7336. Pracoviště: Vujo s.r.o., Křížová, č.p. 116, 356 01 Sokolov 1. Informace: Petr Vůjtěch, +420 733 641 903.