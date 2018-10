Nové vedení Jihlavy podepsalo koaliční smlouvu

Jihlava – V poslední říjnový den se v jihlavském Pirátském centru sešli zástupci čtyř koaličních uskupení, aby svými podpisy stvrdili platnost koaliční smlouvy.

Koaliční smlouvu podepsali zleva Petr Laštovička (ODS), Karolína Koubová (Fórum Jihlava), Jaromír Kalina (KDU-ČSL) a Vít Zeman (Žijeme Jihlavou).Foto: Deník / Martin Singr

Podpis pod smlouvu přidala budoucí primátorka Karolína Koubová z Fóra Jihlava a trojice náměstků. „Petr Laštovička z ODS bude mít na starost odbor správy realit, dopravu a odbor rozvoje města, Jaromír Kalina (KDU-ČSL) bude bude pečovat o majetek, IT a bude nadále řešit vystoupení Jihalvy ze SVAKu, Vít Zeman (Žijeme Jihlavou) bude mít na starosti životní prostředí a územní plán. Já budu mít ekonomiku města a kancelář primátora,“ připomněla Koubová.



Město bude mít také uvolněného radního, Daniel Škarka (Fórum Jihlava), bude mít v gesci odbor školství, kultury a tělovýchovy a také odbor sociální spolu s prevencí kriminality. Jihlava bude mít také uvolněného zastupitele, což nebývá v komunální politice příliš obvyklé. Martin Laštovička (KDU-ČSL) bude pečovat o městskou památkovou rezervaci. Pověřený zastupitel Petr Ryška z ODS pak bude mít pod sebou sportovní agendu. „V radě nás bude méně, ale každý bude mít oblast, o kterou se bude starat,“ nastínila budoucí primátorka. Jména dalších radních jsou Libor Kuchyňa (Fórum Jihlava), David Beke, Jaroslav Vymazal (oba ODS) a Silva Čermáková (Žijeme Jihlavou).



Nová koalice si nyní dává devadesát dní na sestavení programového prohlášení. To bude vznikat na základech třinácti programových priorit, které jsou obsahem podepsané smlouvy. Půjde například o vstřícnou komunikaci města, hospodárnost, zlepšení dopravní prostupnosti, rozvoj občanské vybavenosti v příměstských částech i v centru, začne se také řešit cestovní ruch.

Ožehavou otázkou bude další postup v otázce opravy Horáckého zimního stadionu či stavby nové multifunkční haly. „Za mě je velmi důležité, abychom věděli, že zvolenou variantu je město schopné zvládnout samo,“ podotkl Petr Laštovička. Vybraná varianta bude známá rovněž do devadesáti dní.



Koalice bude mít dvacet křesel z celkem sedmatřiceti v jihlavském zastupitelstvu. „Zavázali jsme se, že budeme vystupovat jednotně. Musíme a chceme vystupovat jako jeden muž se ženou v čele,“ usmála se Koubová. „Vědomě jsme se vydali trnitější cestou, ale větší věci se nerodí z toho, že máte vše nalajnováno. Já to vnímám jako výzvu,“ dodal Jaromír Kalina.



Vítěz voleb, Hnutí ANO, tak končí v opozici, ale bude usilovat o kontrolní a finanční výbor. „Opozice bude přizvána do komisí a výborů, je to dobrým zvykem,“ uvedla Koubová. Ustavující zastupitelstvo se sejde v pátek dopoledne v gotické síni jihlavské radnice.