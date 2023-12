Chystaná novela mysliveckého zákona má umožnit v Česku lov zvěře lukem a šípy. Co může na první pohled vypadat jako návrat do středověku, je ve skutečnosti v Evropě i ve Spojených státech amerických zaběhlá praxe, která rozšiřuje myslivcům možnosti lovu i v místech, kde si střelné zbraně neporadí. Proti chystané změně se ale ozývají ochránci zvířat. Zbraň navíc není vhodná pro každého z technického i loveckého hlediska.

Pokud novela zákona projde, neznamená to automaticky, že se lov lukem povolí v každém koutě republiky. „Zda bude v honitbě prováděn lov lukem, bude vždy na rozhodnutí jejího uživatele - myslivců, mysliveckém spolku. Stejně jako použití nově povolených, dosud zakázaných, způsobů lovu,“ upřesnil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Uživatel se podle něj také bude moci rozhodnout, kterému lovci dá povolenku. V jeho pravomoci bude také rozhodnutí o tom, jaký druh zvěře umožní touto střelnou zbraní lovit. Legislativa sama povolí všechny.

K tomuto způsobu lovu bude nutné mít nejen lovecký lístek, což je už současná podmínka, ale také lukostřeleckou zkoušku. Její náležitosti má upřesnit vyhláška, stejně jako to, kdo bude jejím garantem. V Česku funguje Klub lovecké lukostřelby, je jedním z klubů Českomoravské myslivecké jednoty.

Podle sdělení ministerstva zemědělství si zlegalizování lovu lukem přálo mnoho organizací. „Mysliveckých i ochranářských. Využití tohoto způsobu lovu je možné zejména v urbánním prostředí, kde je potřeba snižovat početní stavy zvěře. Je využíván v městských oblastech například Madridu na přemnožená prasata, ale i v dalších velkoměstech Evropy,“ doplnil Bílý.

Pro českou myslivost by to mohla být vítaná pomoc, jak divoká prasata, která víc a víc pronikají do měst, redukovat. Střílet se na ně obvykle v zastavěném území nemůže. Zakazuje to zákon. „Umožňuje lov pouze na takzvaných honebních pozemcích, mezi něž části měst obvykle nepatří. Střelba ve městech je tak nejen nezákonná, ale především nebezpečná. Myslivci se černou zvěř z měst snaží spíše vyhánět a lovit až v místech, kde je to povoleno a bezpečné,“ upřesnila ve vyjádření Českomoravská myslivecká jednota, která zastřešuje myslivce v Česku. Na nehonebních pozemcích je možné lovit až po vydání úředního povolení.

Ochránci jsou proti, lovci mluví o efektivitě

Chystaná změna, pokud ji poslanci schválí, začne platit od ledna 2025. Odmítají ji ale ochránci zvířat, například z organizace OBRAZ - Obránci zvířat. Vyzvala své příznivce k zaslání nesouhlasných dopisů lidoveckému ministrovi zemědělství Marku Výbornému. Existují podle ní studie, které dokazují, že zvěř tímto druhem odlovu trpí. „Když je zvíře smrtelně postřeleno lukem, může trvat i několik minut, než zemře. Po tuto dobu trpí silnými bolestmi v důsledku zranění. Studie zjistila, že jedenáct procent jelenů zemřelo až po dvou nebo více výstřelech a že někteří zranění jeleni trpěli více než patnáct minut než zemřeli,“ vysvětlil mluvčí organizace Ivo Krajc s odkazem na práci vědců britské univerzity Cambridge.

Naopak lovci odkazují na jiné zdroje dokládající efektivitu i etiku lovu. Federace organizací pro myslivost a ochranu volně žijící fauny v Evropské unii (FACE) upozornila na finskou studii, která vyšla letos v říjnu po několikaletém průzkumu.

„Ukázalo se, že moderní lovecké šípy a kulky mají na uloveného jelena podobný, ne-li stejný, vliv, neboť průměrná vzdálenost útěku jelena se u pušek a loveckých luků lišila o méně než metr. Tyto výsledky ukazují, že lov lukem a šípem je nejen účinný, ale také v souladu s moderními normami pro dobré životní podmínky zvířat a představuje bezpečnou, odpovědnou a udržitelnou praxi,“ shrnula výsledky federace. Tento argument bere za svůj i české ministerstvo zemědělství.

V Česku je lovců lukem několik desítek. Jak před časem pro Deník uvedl předseda Klubu lovecké lukostřelby Alexandr Vrága, mohlo by povolení přivést k lovu nové zájemce. Že by ale u českých myslivců šlo o masivní záležitost, odmítl. „Po finanční stránce je to srovnatelné s lovem s palnými zbraněmi. Ale je to extrémně náročný způsob lovu po technické stránce. Myslivec musí být schopný dostat se ke zvěři na blízkou vzdálenost, tedy pohybovat se neviditelně v terénu. Ovládat luk a provést dobrý nátah je i velká zátěž pro svaly,“ vysvětlil.