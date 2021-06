Hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění se zřejmě rozšíří. Změní se úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Předpokládá to širší vládní novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes s úpravami schválila Sněmovna. Předloha se týká také dohodovacího řízení nebo práce revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Po poslaneckých změnách navíc například snižuje doplatky pacientů za moderní bionické klouby. Novelu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě budou mít podle předlohy lidé starší 50 let a proti invazivním meningokokovým infekcím děti do jednoho roku věku místo do šesti měsíců a nově také od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Změny se týkají rovněž hrazení očkování proti lidskému papilomaviru a proti chřipce. Proti chřipce mají mít hrazené očkování i zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví.