„Dokázali jsme najít základní shodu mezi jednotlivými kluby. Státní zástupci budou moci být odvoláni pouze v kárném řízení, ne jako dnes vládou bez udání důvodu. Zároveň náš návrh počítá se zavedením funkčního období, tedy stejně jako je tomu u soudních funkcionářů. Že současné postavení státních zástupců potřebuje změnu, potvrdila i ministryně Benešová,“ uvedl Michálek.

Otázkou tak zůstává, v jaké podobě nakonec předpis předloží, konkrétně jde o ustanovení, která určí osud současných vedoucích žalobců Pavla Zemana, Lenky Bradáčové a Iva Ištvana. „Navrhnu dostatečně dlouhé přechodné období, které nebude znamenat náhlý konec vrchních nebo nejvyššího státního zástupce,“ řekla Benešová Deníku.

Opozice chce rychlou krátkou novelu s nezbytnými změnami, která by platila co nejdříve a zabránilo se tak odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Vláda hodlá předložit vlastní návrh, který sice bude širší, ale hrozí, že vzhledem k rozsahu se nestihne projednat do konce funkčního období.

Místo schůzky jen dopisy

Pojistky pro žalobce žádají i desetitisíce demonstrantů na náměstích českých a moravských měst. Pohlídat je chce také iniciativa Rekonstrukce státu. Její zástupci se měli s Andrejem Babišem sejít 10. května, ale premiér nakonec schůzku zrušil. Napsal aktivistům dopis, v němž je ujišťuje, že vláda nečiní a nebude činit „zásahy do nezávislého fungování justičního a policejního systému“.

Zároveň připustil, že chystaná reforma justice přesáhne mandát jeho vlády. „Důležité je, aby tyto změny byly promyšlené, koncepčně jednotné, vzájemně na sebe navazující a měly by být založeny na odborné právní analýze akutního stavu a jejich dopadů," napsal Babiš.

Rekonstrukce státu na jeho slova nyní odpověděla dopisem, v němž doporučuje opatření podporující nezávislost žalobců a soudců, jež by mohla být přijata hned.

Rychlé kroky

Jde o zmíněnou úzkou novelu zákona o státním zastupitelství, usnesení vlády, jež by uložilo ministryni spravedlnosti zajistit transparentní výběr soudních funkcionářů na základě předem stanovených pravidel, zveřejňování pravomocných rozhodnutí vrchních, krajských a okresních soudů v elektronické formě a zřízení expertní pracovní skupiny při ministerstvu spravedlnosti, která bude pracovat na změnách zásadních justičních zákonů, a bude zahrnovat všechny klíčové zástupce odborné veřejnosti.