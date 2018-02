Speciální místnosti? Novelu protikuřáckého zákona by lidé vítali

/ANKETA/ Takzvaný protikuřácký zákon by se mohl co nejdříve změnit. Zasluhuje se o to poslanec Marek Benda (ODS), který předložil jeho novelu. Podle ní by například zákon nově povoloval v restauracích, na sportovištích i kulturních zařízeních zřízení kuřárny.

Místnosti určené pro kuřáky by ovšem mohly zabírat jen zhruba třetinu plochy podniku, musely by mít navíc vlastní odvětrávání. Byly by bez obsluhy a se zákazem vstupu nezletilých osob.

Podle novely by si také majitel provozu, který má méně jak osmdesát metrů čtverečních a nepodává se v něm jídlo, mohl rozhodnout o tom, jestli jeho provoz bude kuřácký. Výjimku by měly dostat také pergoly a zastřešené předzahrádky, kde by si návštěvníci nově mohli cigaretu zapálit.

Tento návrh již údajně podepsalo téměř devět desítek poslanců. Jak se s odstupem času dívají na protikuřácký zákon majitelé restauračních zařízení z Kladenska? Například majitelka kladenské pivnice U Matěje Daniela Kučerová ho považuje za omezování svobody podnikání.

„Jsme klasická pivnice, kam si chlapi vždy zašli na pivo i na cigaretu. Dříve si dali pět piv, dnes ale pospíchají po dvou pivech pryč. Nebaví je chodit ven. Takže jsme zaznamenali nejméně třetinový pokles tržeb. Popelníky venku máme, ale ohřívače jsem nepořídila, protože ta náplň vychází draho, vydrží pár dní a musela bych zdražit pivo," říká majitelka pivnice.

Podle svých slov jsou odpůrci nesmyslného zákona a iniciují akce na jeho změnu. "U nás v hospodě je i podpisové petiční místo, kde se mohou lidé ke změně zákona vyjádřit. Jezdíme i do Senátu a věřím, že brzy dojde ke změně," dodává majitelka. Situace už tak černě nevidí majitelka kladenského Sportbaru Václavák.

„Za tu dobu, co vešel zákon v platnost, se dá říci, že tržby vycházejí nastejno. Lidé chodí kouřit ven nebo na zahrádku. Dali jsme jim tam popelníky a ohřívače. To se nám ale nyní v zimě trochu prodražuje, neboť plynová bomba stojí čtyři stovky a vydrží zhruba tři až pět dnů," řekla Kladenskému deníku majitelka podniku Monika Tůmová.

Je téměř jasné, že většině kuřáků stávající podoba zákona musí vadit, avšak přinejmenším zarážející je, že s ní nesouhlasí ani zapřisáhlí nekuřáci. „Jsem nekuřák, nesnáším kouření a smrad a štiplavý dým, ale zákon, který nyní platí, je jen šikanou hospodských, kuřáků a potažmo i ostatní veřejnosti. Všichni, kteří byli dosud zalezlí v hospodách, vycházejí ven, hlučí, kouří, plivou, rozlévají pivo a tak dále. Na to opravdu nejsem v nočních ulicích měst zvědavá. Navíc je to potupné i pro kuřáky, kteří stojí před restauracemi polozmrzlí a přikrčení u popelníků. Jsem pro striktně oddělené prostory, ale ne tohle,“ říká Martina ze Slaného.

Novelu zákona by přivítal také Miloš Wolf z Kladna. „Myslím si, že novela zákona je rozumná věc. Každá hospoda by si měla určit sama, zda se v ní bude kouřit či nikoliv. Protikuřacký zákon pouze omezuje svobodu občanů a podnikání. Já osobně jsem nekuřák a dříve jsem si vybíral ty hospody, které měli oddělené prostory, a to mi vyhovovalo více. Stát by neměl tolik rozhodovat za lidi, kór když ho vedou agenti STB,“ říká.

Na stejné lodi s ním je také Kladeňák Jan. „Jako nekuřák si myslím, že protikuřácký zákon novelu potřebuje. V aktuální podobě nemůže fungovat. Je totiž nesmysl nutit hospody k tomu, aby svým hostům zakazovaly kouřit. Každý podnik by si měl určit, jestli se v něm bude kouřit nebo ne. Člověk by si pak jednoduše vybral, jestli chce jít do kuřácké hospody či nekuřáckého provozu. Proč by někoho měly štvát kuřácké hospody, když tam vůbec nemusí chodit?“ upozorňuje.