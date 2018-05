Od Zemana vyznamenání přijmout nemohu, říká novinář Klíma

Hnutí ANO nepřipravuje žádný plán B pro případ, že by referendum uvnitř ČSSD o vstupu do společné vlády nedopadlo kladně. Kdyby taková situace nastala, hnutí ANO by o ní muselo jednat. V dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl místopředseda ANO a vicepremiér v demisi Richard Brabec.