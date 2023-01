Statisíce řidičů musí žádat o výměnu průkazu. Ušetřit mohou jednu cestu na úřad

Vysoké sankce však za toto provinění nehrozí. Pokud řidič překročí maximální povolenou rychlost v obci o 20 km/hod nebo o 30 km/hod mimo obec, hrozí mu bloková pokuta do maximální výše 2 500 korun. Ve správním řízení v rozmezí 2 500 až 5 000 korun. „Mezi mladými řidiči porušujícími předpisy se jedná o významné procento. Jako důvod uvádí, že se jim rychlá jízda zkrátka líbí. S věkem však zážitek klesá, naopak stoupá uvědomění z možných následků,“ upřesňuje Matoušek.

To potvrzuje rovněž ředitel dopravní policie Jiří Zlý. „Jako problematické se ukazuje i používání telefonu za jízdy, zejména u řidičů do 24 let. Tato skupina podle průzkumu vykazuje i vyšší tendenci k překračování rychlosti,“ varuje šéf dopravní policie.

Vyšší pokuty

Problém nízkých „neodstrašujících“ sankcí u některých vážných přestupků připouští i ministerstvo dopravy. Situace by se však měla už od příštího roku změnit. Poslanci by se totiž měli zabývat novelou silničního zákona, která právě podobu „ceníku“ za prohřešky řeší. „Sami řidiči vnímají některé sankce za nízké. Nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt. Cestou zvýšení pokut jsme se museli vydat i z důvodu, aby si řidiči z okolních zemí, kde jsou pokuty vyšší, nedělali u nás, co chtějí,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka.

Výše zmíněné překročení rychlosti řidiči pocítí více – bloková pokuta bude v rozmezí 2 500 až 3 500 korun, ve správním řízení až deset tisíc korun.

Novela zákona rovněž zjednodušuje bodový systém. Nově budou přestupky rozdělené do dvou, čtyř a šestibodových kategorií. Od zjednodušeného ale zároveň i přísnějšího bodového systému si resort slibuje zlepšení chování na silnicích. „Důležité je, aby nastavená pravidla byla pro řidiče srozumitelná a sami vnímali, proč je mají dodržovat. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úprav bodového systému,“ podotýká Kupka.

Podle expertů na dopravu by to mohlo fungovat. „Nový systém přináší větší páky a také sankce na nezodpovědné řidiče. To je jedině dobře a mohlo by to přispět k vetší bezpečnosti. Na druhou stranu, chroničtí porušovatelé předpisů budou na silnicích stále. Pro někoho je trestem i nízká pokuta, pro někoho až zadržení řidičského průkazu,“ dodává dopravní expertka Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová.