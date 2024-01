Pokračující opravy nádražních budov, modernizace železničních tratí, rychlejší spoje, ale také otevření rekordního počtu nových dálničních úseků či nové nabídky na přímé lety z tuzemska do zahraničí. Nejen to přinese rok 2024 v dopravě. Navíc budou pokračovat přípravy vysokorychlostních tratí. Správa železnic počítá s investicí přes jednu miliardu korun. Stejně tak pokračuje proces zavádění zabezpečovacího systému na železnice. Deník přináší přehled nejdůležitějších novinek.

Železnice

Zabezpečení

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkSystémem ETCS je v Česku v současnosti vybaveno 903 kilometrů tratí. V roce 2023 se mezi ně zařadily například úseky Beroun – Plzeň – Cheb či Přerov – Česká Třebová. V roce 2024 plánuje Správa železnic ETCS na dalších úsecích jako Votice – České Budějovice, Pardubice – Hradec Králové nebo Praha – Milovice.

Opravy budov

V roce 2024 zahájí Správa železnic tři desítky nových staveb napříč celou republikou, a to včetně rekonstrukcí velkých železničních stanic. K nedávno zahájené modernizaci frekventované stanice v brněnském Králově Poli se přidají také přestavby Masarykova a hlavní části smíchovského nádraží v hlavním městě. Rozběhne se ale také celková rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové. Renovací projdou i nádraží v Chrastavě a Hrádku nad Nisou na Liberecku.

Aktuálně je ve fázi rekonstrukce 65 nádražních budov, ke kterým se v příštím roce zařadí mimo jiné ty v Ostravě-Vítkovicích, Lovosicích, Jaroměři, Bečově nad Teplou, Čáslavi, Jihlavě, Hlinsku v Čechách anebo Ústí nad Labem-Střekově. Naplno začne obnova další části památkově chráněné budovy na hlavním nádraží v Pardubicích, kde v příštím roce skončí modernizace celého železničního uzlu a zároveň se otevře zcela nová zastávku Pardubice centrum. Hotové budou v příštím roce například i práce na rekonstrukci historických budov v Českých Budějovicích a v Plzni.

Modernizace tratí

V příštím roce se rekonstruované úseky rozšíří o dalších 59 kilometrů. Spolu se zahájenými stavbami v roce 2023 tak půjde téměř o stovku kilometrů rekonstruovaných tratí. Stavbaři budou dále pracovat na rekonstrukci koridorového úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi. Na západě Čech to bude výstavba nové trati z Plzně do Stodu a modernizace stávající trati mezi Plzní - Nýřany a Chotěšovem. Stavební práce čekají rovněž úsek podkrušnohorské magistrály mezi Kyjicemi a Chomutovem. V

e východních Čechách bude důležitou zahajovanou akcí elektrizace a rekonstrukce trati z Týniště nad Orlicí do Solnice. Na Vysočině se naplno rozběhnou práce například ve Vlkově u Tišnova a návazném úseku do Křižanova. Ve stejném regionu je v plánu zahájení modernizace stanice Jihlava město. Na Moravě pak půjde třeba o přestavbu stanice Kyjov a úseku mezi brněnskými Židenicemi a Černovicemi. V rámci oprav a údržby bude největší akcí celková obnova šumavské trati z Nové Pece do Černého Kříže.

Vysokorychlostní tratě

V současnosti se projektuje už polovina plánované sítě, kterou bude tvořit 700 km tratí. V roce 2024 se projektová příprava rozšíří o dalších více než 100 kilometrů vysokorychlostních tratí (VRT). V roce 2024 plánuje Správa železnic do příprav investovat více než miliardu korun. Největší díl z ní „ukrojí“ příprava spojení Praha – Brno – Břeclav.

Na trati z Prahy do Drážďan se připravuje úsek Praha – sjezd Lovosice a také česká část přeshraničního Krušnohorského tunelu. Další příprava je limitována aktualizací Zásad územního rozvoje dotčených krajů. Ty by měly o rezervách pro trasy VRT rozhodnout v roce 2024. O stabilizaci koridorů pro VRT budou rozhodovat také zastupitelstva Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. To se dotkne příprav tratí na Vysočině a jižní Moravě a přeshraničního úseku z Bohumína do Polska.

Noční vlak spojí Prahu s evropskými centry

Od konce března získá hlavní město Česka železniční spojení s dalšími významnými evropskými centry – německým Berlínem, nizozemským Amsterdamem či Rotterdamem a belgickým Bruselem. Postará se o to noční vlak European Sleeper. První spoj z Prahy podle jízdního řádu vyrazí v neděli 31. března. Vyjede ze stanice Praha-hlavní nádraží v 18:04 hodin, ještě zastaví ve stanice Praha-Holešovice, ale také na hlavním nádraží v Ústí nad Labem či Děčíně. Do Bruselu dorazí v 9:27 hodin. V opačném směru vyjede z bruselského nádraží v 19:22 hodin a do Prahy přijede v 10:56 hodin.

Jízdenku si lze zakoupit už nyní v předprodeji. Cena začíná na částce 79 eur, což je v přepočtu zhruba 1940 korun. Jedná se o jednosměrnou jízdenku z Prahy do Bruselu ve sdíleném kupé a bez možnosti storna.

České dráhy

Rychlejší spoje

Cesta mezi hlavním nádražím v Praze a tím v Berlíně potrvá zhruba čtyři a čtvrt hodiny. To je o bezmála dvacet minut méně. Dopravce také zkrátil dojezdovou dobu u některých spojů z Česka do polské Varšavy.

Zkracují se ale také časy při vnitrostátní přepravě. V Českých Budějovicích budou cestující z Prahy za 1:38 hodin. Cestovní rychlost bude rovných 100 kilometrů za hodinu, jedná se o jednu z nejrychlejších linek.

Denní spoje

Denně pojede druhý pár vlaků Silva Nortica v trase Praha - Tábor - Vídeň, nyní jezdí tento vlak pouze o víkendech.

Zaveden je nový denní vlak Danubius v trase Vídeň - Břeclav - Ostrava – Krakov. Ten poveze přímé vozy na trase Vídeň - Břeclav - Ostrava – Vratislav. Na trati Břeclav - Ostrava tak díky tomu pojedou vlaky EuroCity téměř po celý den v intervalu dvě hodiny. Tím vzniká zcela nové přímé spojení Moravy s Vratislaví (jižní Polsko).

Mění se trasa nočního vlaku Nightjet Graz – Berlín. Ten dosud jezdil v Česku po trase Břeclav - Bohumín, nově pojede z Břeclavi přes Brno a Prahu do Děčína a dál do Německa.

Na nové přímé spojení se mohou těšit cestující z Ostravy a okolí. Přímým spojem se dostanou do Salcburku a Mnichova. Novinkou je totiž noční vlak EuroNight s názvem Chopin v trase Varšava – Ostrava - Břeclav - Vídeň - Salcburk – Mnichov.

V regionální dopravě jsou novinkou například spěšné vlaky Velké Losiny - Zábřeh na Moravě – Olomouc. Obyvatelé z této oblasti tak budou mít četnější a rychlejší spojení s krajským městem - cesta z Velkých Losin do Olomouce bude trvat jen 53 minut, ze Šumperka dokonce jen 38 minut.

Další nové spěšné vlaky pojedou z Olomouce přes Přerov do Otrokovic a Starého města u Uherského Hradiště.

V prosinci 2024 by mělo být zavedeno zcela nové spojení Praha - Pardubice - Letohrad - Lichkov - Vratislav - Gdaňsk – Gdynia. Tím tak dojde k lepšímu a rychlejšímu spojení východních Čech a Prahy a celé ČR se západní částí Polska a baltským pobřežím. „Cesta vlakem z Prahy do těchto lokalit se oproti minulosti i oproti současným možnostem vlakového spojení zkrátí v řádu až několika hodin,“ doplnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Služby

České dráhy nabídnou celkem 6 692 bezbariérových vlaků, 495 vlaků se službou úschova během přepravy a 7 579 vlaků s rozšířenou přepravou spoluzavazadel, především jízdních kol. V 63 dálkových spojích bude k dispozici restaurační vůz, v 93 vlacích bistro a v 229 vlacích roznáška občerstvení formou služby ČD Minibar nebo automat (ČD Snack).

Pro cestující s dětmi bude připraveno 495 vlaků s vyhrazenými vozy nebo oddíly pro cestující s dětmi do 10 let a v 75 spojích budou mít cestující k dispozici dětské kino. Palubní Wi-Fi síť bude k dispozici ve 4 026 spojích, z toho se jedná o 489 dálkových vlaků, a možnost napájet cestovní elektroniku během jízdy nabídne 2 754 vlaků. V 75 dálkových vlacích budou mít cestující k dispozici palubní informačně-zábavní portál.

Modernizace

Do jara bude zcela ukončen provoz elektrických jednotek řady 460 přezdívaných Tornádo.

V Plzeňském a v Pardubickém kraji bude ukončen pravidelný provoz motorových vozů řady 810 typických pro lokálky a přezdívaných například „Kufr" - v některých krajích byl jejich pravidelný provoz ukončen už roce 2023.

ČD nasadí do provozu více než 50 elektrických jednotek RegioPanter řady 650.2 a 640.2. (dohromady půjde o zhruba 150 nových vozů). Nové soupravy zamíří do Olomouckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského a Zlínského kraje a Prahy. Jezdit budou mimo jiné na tratích z Přerova do Břeclavi, z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou a Týniště nad Orlicí, z Prahy přes Kralupy nad Vltavou do Ústí nad Labem nebo z Českých Budějovic do Rybníka a Lipna nad Vltavou.

Do provozu by měly být nasazené desítky nových motorových jednotek RegioFox.

V roce 2024 České dráhy plánují nasadit do zkušebního provozu nové expresní soupravy ComfortJet – na trasu Praha – Ostrava, Praha – Berlín.

Na železnici by se mělo objevit i 22 nových lokomotiv Siemens Vectron. Ty jsou určeny pro provoz v celé střední Evropě, dosahují rychlosti až 200 km/h a jsou vybaveny nejmodernější komunikační a zabezpečovací technikou GSM-R a ETCS.

Arriva

Dopravce Arriva Transport Česká republika chystá v závěru roku 2024 nasazení komfortnějších vlaků na jižní Moravě. Konkrétně na linkách S8 Břeclav – Znojmo, S52 Zaječí – Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce. Cestující by se měli dočkat nízkopodlažních a klimatizovaných vlaků. Konkrétně se bude jednat o třináct nových jednotek, které budou ještě upraveny – bude zde více prostoru pro přepravu kol a kočárků. Vlaky budou vybaveny informačním systémem, připojením k internetu nebo zásuvkami na dobíjení drobné elektroniky.

Leo Express

Cesta do polského Krakova bude v roce 2024 o hodinu kratší. Vlaky z Prahy sem jezdí dvakrát týdně. Nově však budou zastavovat ve stanici Osvětim, muzeum.

Leo Express vrací mezi zákazníky oblíbené večerní spojení z Ostravy do Prahy. Vlak vyráží v 18:57 z ostravského hlavního nádraží a do Prahy dorazí přes Olomouc či Pardubice ve 22:28. Ve 23:00 pak vyrazí zpět přes Kolín a Pardubice a svou jízdu ukončí v Ústí nad Orlicí.

RegioJet

Cesta z Brna do Prahy se zkrátí o třináct minut. Nově bude trvat 2:28 hodin. Zároveň se zkrátí cestovní doba na trase Praha-Ostrava o třináct minut, což pozitivně ovlivní vlaky jedoucí z Prahy do Košic, kde dojde k celkovému zkrácení jízdní doby až o 25 minut.

V plánu je rozšíření mezinárodní sítě i na Ukrajinu. Hlavním cílem je prodloužit stávající linku Praha - Košice až do města Čop, které se nachází na hranicích s Maďarskem a Slovenskem. Prodloužený noční spoj bude vybaven lůžkovými vozy i sedačkami.

Plány na rozšíření mezinárodní sítě spojení zahrnují i noční spojení Přemyšl-Hannover, kdy byla polskému drážnímu úřadu podána žádost o otevřený přístup na železniční síť.

V roce 2024 plánuje RegioJet spustit denní vlakovou linku mezi Prahou a Berlínem.

Modernizace

Ve druhé polovině roku 2024 nasadí třináct nových lokomotiv TRAXX MS3. Kromě toho bude společnost nasazovat sedm nových nízkopodlažních elektrických jednotek od výrobce PESA. Tyto jednotky budou nasazeny na nově spouštěné pražské linky S49 a S61 od prosince 2024.

Plavba

Už v lednu by měla začít výstavba uzávěru plavebního kanálu Troja-Podbaba. Z toho důvodu bude možná pouze jednosměrná plavba velkých plavidel pomocí komunikace mezi plavidly na kanále 10. Od listopadu do konce dubna z důvodu výstavby bude kanál zcela uzavřen.

Ředitelství vodních cest připravuje prohloubení Hořínského kanálu: 1. etapa v termínu cca od 1. 10. 2024 do 30. 3. 2025. Státní plavební správa chce oba termíny sjednotit a koordinovat s dalšími menšími odstávkami.

Dokončena budou nová přístaviště pro malá plavidla v Kolíně, Ústí nad Labem – Brné, Brandýse nad Labem, Davli.

Otevření se dočká i servisní centrum pro lodě v Roudnici nad Labem.

Zprovozněna budou čekací stání pro malá plavidla pro bezpečné a pohodlné vyčkávání na proplavení u plavebních komor na Vltavě – Roztoky (už v červenci), Dolánky a Hořín.

Zahájeny budou práce na stavbě mimo jiné rekreačního přístavu Slovácko ve Starém městě u Uherského Hradiště na Baťově kanále, rekreačním přístavu Kamýk nad Vltavou či na rozšíření rekreačního přístavu Veselí nad Moravou.

Letiště

Pardubice

Nové lety

Na cestující z východních Čech čekají nová přímá spojení do oblíbené Černé Hory, tureckého přístavu Bodrum nebo italské Kalábrie. Mezi novinky se řadí i španělská Costa Dorada.

Další novinkou je sezonní pravidelná linka společnosti Ryanair Barcelona – Girona. Toto spojení bude provozováno čtvrtky a neděle od března 2024.

Modernizace

Letiště plánuje v roce 2024 rozšířit služby v oblasti cateringu a dětského koutku. V prostorách letiště budou cestujícím k dispozici nabíjecí stojany pro elektroniku. Stejně tak dojde k rozšíření služeb VIP salonku.

Brno

Od konce března se vrátí pravidelná linka do italského Bergama. Lety jsou naplánovány dvakrát v týdnu, a to vždy ve čtvrtek a v neděli. Příští rok však v lepších časech než v roce 2023 (ve čtvrtek ve 13:40 a v neděli v 19:15).

Novinkou sezonních letů by měl být egyptský Marsa Matrouh či turecký Dalamán. Od 19. prosince se mohou přímým spojem dostat cestující z Brna do Phuketu (Thajsko).

Ostrava

Z ostravského letiště se v roce 2024 bude nově létat do jedenácti nových zahraničních destinací.

Od začátku června například do Malágy (Španělsko), Podgorici (Černá Hora), Fuertventura (Kanárské ostrovy), Lamezia (Itálie), Tirany (Albánie), turecké Enfidhy, do Chania na řeckém ostrově Kréta a Marsa Matruh v Egyptě.

V prostorách letiště by měly být dokončené práce na rozšíření cargo odbavovací plochy o šest dalších stání pro nákladní letadla.

Karlovy Vary

Z nejzápadnějšího mezinárodního letiště v Česku se bude nově létat na řecký Rhodos, bulharský Burgas a do tuniského Monastiru. Od května přibude pravidelná linka do Tel Avivu.

Letiště plánuje investovat v průběhu roku cirka 15 milionů korun do modernizace prostor – konkrétně se bude jednat o nové nástupní schody pro cestující, otevření páté check-in přepážky, rozšíření parkoviště pro cestující, opravu střechy staré části terminálu a její osazení fotovoltaickými panely.

Praha

V zimě se dá z hlavního města Česka doletět přímým spojem do 111 destinací. To je o téměř čtvrtinu více než v předchozím roce. Mimo jiné přibyly lety do Agádíru (Maroko), Jerevanu (Arménie), Bilbaa (Španělsko), Tchaj-Peje (Thaj-wan) a další.

V průběhu roku plánuje Letiště Praha začít s modernizací rentgenů u bezpečnostních kontrol. Díky novince si budou moci cestující ponechat tekutiny i všechna elektronická zařízení uvnitř zavazadla. Stejně tak bude možné po zavedení uvolnit pravidlo o přepravě tekutin s limitací objemu do 100 mililitrů. Rentgeny budou pořízeny do Terminálu 2. Modernizace by měla skončit v roce 2026.

Silnice

Zdroj: DeníkRok 2024 je rokem změn v dopravě. Ty se týkají i absolventů autoškol. Nově je totiž v Česku zaveden takzvaný řidičský průkaz na zkoušku. Pokud řidič spáchá závažný přestupek (šestibodový), bude se muset zúčastnit výchovně vzdělávacích programů – psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů. Pokud tak neučiní, o řidičské oprávnění přijde. Až do konce roku 2023 přitom platila stejná pravidla jak pro začínající tak i zkušené šoféry. Tedy pro odebrání řidičského oprávnění bylo nutné nasbírat 12 bodů.

Od 1. března si řidiči připlatí za dálniční známky. Celoroční kupón bude stát 2300 korun místo současných 1500 korun. Nově se zavádí i jednodenní dálniční známky.